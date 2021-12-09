В вузе Бурятии начал учиться студент из Афганистана

Его приезд состоялся в рамках российской гуманитарной миссии



6 декабря в Бурятию прибыл студент из Афганистана Каргар Назир Ахмад. Он поступил в Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления по квоте правительства РФ и будет обучаться на первом курсе направления бакалавриата «Социальные технологии».



Приезд Каргара Назира Ахмада в Россию, в числе 138 афганских учащихся, состоялся в рамках гуманитарной миссии, организованной российской стороной. Ребята прилетели спецбортами министерства обороны РФ 1 декабря в подмосковный аэропорт Чкаловский. Затем они были доставлены и размещены на площадке Российского университета дружбы народов до получения результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Уже после региональные вузы смогли забрать своих студентов. Так, в понедельник 6 декабря рано утром сотрудники управления международных связей (УМС) ВСГУТУ встретили своего подопечного в аэропорту Байкал.



7 декабря руководство вуза лично познакомилось и побеседовало с афганским студентом, выразив готовность помочь ему во всех вопросах. Также поддержка будет оказываться сотрудниками УМС и волонтёрами, назначенными из числа студентов кафедры «Социальные технологии». Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

