 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

В вузе Бурятии начал учиться студент из Афганистана

В вузе Бурятии начал учиться студент из Афганистана
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Его приезд состоялся в рамках российской гуманитарной миссии

6 декабря в Бурятию прибыл студент из Афганистана Каргар Назир Ахмад. Он поступил в Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления по квоте правительства РФ и будет обучаться на первом курсе направления бакалавриата «Социальные технологии».

Приезд Каргара Назира Ахмада в Россию, в числе 138 афганских учащихся, состоялся в рамках гуманитарной миссии, организованной российской стороной. Ребята прилетели спецбортами министерства обороны РФ 1 декабря в подмосковный аэропорт Чкаловский. Затем они были доставлены и размещены на площадке Российского университета дружбы народов до получения результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Уже после региональные вузы смогли забрать своих студентов. Так, в понедельник 6 декабря рано утром сотрудники управления международных связей (УМС) ВСГУТУ встретили своего подопечного в аэропорту Байкал.

7 декабря руководство вуза лично познакомилось и побеседовало с афганским студентом, выразив готовность помочь ему во всех вопросах. Также поддержка будет оказываться сотрудниками УМС и волонтёрами, назначенными из числа студентов кафедры «Социальные технологии». Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
Бурятия Афганистан студенты вузы образование международное сотрудничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутск примет финал «Кубка Сибири» по плаванию
Иркутск примет финал «Кубка Сибири» по плаванию
Общество, 09.12.2021
Соревнования пройдут с 15 по 17 декабря
В Бурятии военные ликвидировали последствия «землетрясения»
В Бурятии военные ликвидировали последствия «землетрясения»
Общество, 09.12.2021
Учения провели у военнослужащих подразделений инженерных войск
Иркутский институт открыл буузную «Бузы вуза»
Иркутский институт открыл буузную «Бузы вуза»
Общество, 09.12.2021
Основное меню составят блюда русской и бурят-монгольской кухни
Улан-удэнцев призывают поучаствовать в новогодних благотворительных акциях
Улан-удэнцев призывают поучаствовать в новогодних благотворительных акциях
Общество, 09.12.2021
Неравнодушных граждан призывает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ
В Улан-Удэ назвали изюминку ледяного городка
В Улан-Удэ назвали изюминку ледяного городка
Общество, 09.12.2021
Строительство новогоднего города на площади Советов в самом разгаре
В Улан-Удэ облицовывают фасад нового детсада за ФСК
В Улан-Удэ облицовывают фасад нового детсада за ФСК
Общество, 09.12.2021
На улице Лермонтова возводят детский сад
Жительницу Закаменского района поздравили с 95-летием
Жительницу Закаменского района поздравили с 95-летием
Общество, 09.12.2021
Юбилей отметила Мехтильда Фёдоровна Гоппе
Пауэрлифтер из Бурятии стала призёром первенства Европы
Пауэрлифтер из Бурятии стала призёром первенства Европы
Общество, 09.12.2021
Студентка БГУ выиграла бронзовую медаль на соревнованиях в Швеции
В Бурятии ветеран войны и спорта отпраздновал 95-летний юбилей
В Бурятии ветеран войны и спорта отпраздновал 95-летний юбилей
Общество, 09.12.2021
Иван Егоров воспитал несколько поколений легкоатлетов Прибайкальского района
Жителя Бурятии накажут за выход из дома во время самоизоляции
Жителя Бурятии накажут за выход из дома во время самоизоляции
Общество, 09.12.2021
Нарушителю грозит штраф до 40 тысяч рублей
В Улан-Удэ не хватает профессионалов по подрезке деревьев
В Улан-Удэ не хватает профессионалов по подрезке деревьев
Общество, 09.12.2021
На данный момент профессионалов по качественной подрезке деревьев среди частников нет
В Бурятии сообщество «Мамы могут» устраивает детям волшебные праздники
В Бурятии сообщество «Мамы могут» устраивает детям волшебные праздники
Общество, 09.12.2021
Основательницы сообщества стараются скрасить жизнь детей из малообеспеченных семей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^