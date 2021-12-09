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Врач из Улан-Удэ разрабатывает уникальное мобильное приложение

Врач из Улан-Удэ разрабатывает уникальное мобильное приложение
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятская компания создаёт мобильное приложение, которое позволит оценить уровень желтухи новорождённых

Улан-удэнская компания занимается диагностикой и лечением неонатальной желтухи – такая болезнь встречается почти у 80% всех недоношенных детей. Возглавляет компанию врач-неонатолог Эрдыни Балданов. Сейчас улан-удэнский врач вместе со своими коллегами разрабатывает первое в мире мобильное приложение, которое с помощью камеры смартфона позволит оценить уровень желтухи новорождённых и начать своевременное лечение. Техническая часть приложения уже готова, осталось оформить всё графически, чтобы оно было простым, понятным и доступным для всех.

- Одним ребятам тяжело финансово осилить такие затраты, и они открыли сбор. Только представьте, проект из Улан-Удэ будет помогать детям во всём мире! Предлагаю поддержать нашего земляка и его проект, - призывает в соцсети гендиректор «Улан-Удэ Энерго» Максим Бувалин.

Большинство жителей Бурятии слышали об этой болезни, многие перенесли её на себе, но не все знают, что несвоевременное лечение желтухи может привести к серьёзным осложнениям со стороны нервной системы. Последствия этой болезни - глухота, слепота, паралич, отставание в развитии, психические расстройства.

Эрдыни Балданов более 10 лет проработал в детской реанимации, и каждый раз ловил себя на мысли, насколько коварна желтуха новорождённых.

В 2016 году Эрдыни Балданов открыл свою компанию. За пять лет работы она помогла более 25000 новорождённым побороть неонатальную желтуху. Сегодня оценить уровень желтухи можно с помощью анализа крови, но брать кровь из вены у новорождённого достаточно сложный и болезненный процесс, как для мамы, так и для малыша.
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