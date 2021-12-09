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В Улан-Удэ спустя десять лет ввели льготные проездные

В Улан-Удэ спустя десять лет ввели льготные проездные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возвращение льготных проездных назвали «историческим событием»

В Улан-Удэ спустя десять лет ввели льготный проезд для школьников и пенсионеров. Правда, пока только на муниципальном общественном транспорте. Соответствующее решение приняли депутаты Улан-Удэнского горсовета на сессии 8 декабря.

Стоимость льготного проездного билета в трамвае составит 500 рублей в месяц. Льготный проезд на автобусах будет подороже – 625 рублей. Школьники и пенсионеры будут иметь неограниченное количество поездок в течение одного месяца.

Также с 1 мая по 1 сентября будут действовать льготные проездные билеты для пенсионеров-дачников. Стоимость такого билета составит 375 рублей в месяц. Купить проездной можно будет купить в киосках «Новости» при предъявлении пенсионного удостоверения или справки территориального органа пенсионного фонда о назначении пенсии и паспорта РФ.

- Органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки для отдельной категории граждан при наличии финансовой возможности местного бюджета. Предлагается установить меру социальной поддержки для пенсионеров для оплату проезда на общественном транспорте, путём введения проездного билета. Сумма субсидий муниципальным предприятиями на возмещения недополученных доходов составит 66,7 млн рублей. В том числе для МУП «Управление трамвая» 42,3 млн руб. Для МУП «Городские маршруты» 24,5 млн руб. Дополнительные расходы предприятия на изготовление и реализацию льготных проездных составит 5,1 млн рублей, – представил на сессии председатель комитета экономического развития и туризма администрации Улан-Удэ Игорь Елбаскин.

Депутат горсовета Вадим Бредний назвал введение льготного проездного «историческим событием».

- В первую очередь, уважаемые депутаты, коллеги, хочу вас всех поблагодарить, что было поддержано предложение инициативной группы. Мы несколько месяцев готовили это событие. Я бы назвал это событием исторической важности поскольку с 2011 года льготы были отменены для всех категорий. И мы были единственным городом в регионах, кто был без льготных проездных билетов. Сейчас мы это решение приняли, и наши пенсионеры, школьники получили большую льготу без ограничений по количеству поездок на муниципальных видах транспорта. Это очень здорово. Я думаю, что все горожане сегодня должны порадоваться вместе с нами. Так, что дорогие друзья, поздравляю всех с нашей победой, - высказался Вадим Бредний.

Он также призвал в 2022 году продолжить эту работу, чтобы охватить льготным проездом и другие категории граждан, в том числе инвалидов, детей-сирот, многодетные семьи, участников боевых действий в «горячих» точках.

Как сообщал «Байкал-Daily», также на сессии горсовета депутаты одобрили повышение тарифа на проезд в общественном транспорте Улан-Удэ. Стоимость проезда в автобусах будет 25 рублей против нынешних 24-х. Проезд в трамвае подорожает сразу на два рубля – с 18 до 20-ти.

Ориентировочно, новые цены введут с 1 января 2022 года, однако есть один важный момент. Повышение тарифа произойдёт только одновременно с введением льготных проездных.

- Мы, конечно, ставим задачу, чтобы проездной билет ввели с 1 января 2022 года. Они хотели повышения тарифа прямо сейчас, а отработать с проездными билетами чуть позже. Но мы сказали: «Как только вы введёте льготные проездные билеты, с этого момента и будет введен повышенный тариф за проезд», - сообщил заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.

Также Анатолий Белоусов прокомментировал информацию о том, что Улан-Удэ получит 500 миллионов из федерального бюджета на покупку новых автобусов.

- Пока что льготный проездной билет мы вводим только для муниципальных транспортов. Вадим Витальевич (Бредний – ред.) вышел с предложением о поддержке частных перевозчиков. Нужно, конечно, разговаривать и обсудить субсидирование частных перевозок. Мы сейчас работаем по выделению городу 500 миллионов рублей на покупку автобусов муниципального транспорта. Чем больше будет муниципального транспорта в городе, тем легче будет регулировать данные перевозки, - отметил Белоусов.


льготный проезд ГорсоветУУ общественный транспорт

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