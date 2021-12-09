Иркутск примет финал «Кубка Сибири» по плаванию

Соревнования пройдут с 15 по 17 декабря



В Иркутске в водноспортивном комплексе «Солнечный» с 15 по 17 декабря состоится финал всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Сибири». В турнире планируют принять участие спортсмены из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Амурской областей, Красноярского, Приморского, Забайкальского, Алтайского краёв, республик Бурятия, Хакасия и других регионов.



Соревнования проводятся среди девушек 11-12 и 13-14 лет и юношей 13-14 и 15-16 лет. Спортсмены будут соревноваться на разных дистанциях вольным стилем, комплексным плаванием, брассом, баттерфляем и на спине, а также в различных эстафетах. Каждый участник «Кубка Сибири» имеет право участвовать не более чем в двух видах двоеборья и во всех эстафетах.



Победители и призёры в личном зачёте определяются в каждой возрастной группе раздельно среди юношей и девушек по наибольшей сумме очков, набранных на двух дистанциях. Победители и призёры соревнований в каждом виде многоборья награждаются медалями и дипломами всероссийской федерации плавания. Кроме того, будут подведены итоги по четырём этапам «Кубка Сибири».



- «Кубок Сибири» по плаванию является традиционным турниром, который состоит из четырёх этапов. Первый этап состоялся в марте в Абакане, второй этап – в июне в Барнауле. Третий этап в конце октября прошёл также в Барнауле. Финальный, четвёртый, этап состоится в Иркутске, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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