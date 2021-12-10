В Иркутске начнут работу 27 ёлочных базаров

Они откроются 18 декабря



27 ёлочных базаров на 88 торговых местах откроются в Иркутске в преддверии Нового года. С 18 декабря жители всех районов города смогут приобрести живые ели, пихты, сосну и лапник.



– Заготовка деревьев хвойных пород ведётся в районах Иркутской области. Продавцы, представляющие свой товар на ярмарках, организованных администрацией города, обязаны подтвердить происхождение каждой ёлки, сосны и пихты: реализация возможна только при наличии порубочного билета или договора купли-продажи, заключенного со специализированной организацией, – пояснили в департаменте потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города.



Жители Октябрьского округа смогут совершить новогоднюю покупку на трёх специализированных торговых площадках, расположенных на улицах Байкальская (в районе дома №209а), Волжская (у дома №3) и Депутатская (около дома №14).



Шесть ёлочных базаров будут работать в Правобережном округе: на улицах Баррикад (в районе дома №185), Шевцова (у дома №4), Радищева (на остановке «Северная»), Тимирязева (на остановке «Музей Декабристов»), Рабочего Штаба (у дома №62) и Урожайной (на остановке «Копай»).



Десять ярмарок откроется в Свердловском округе: на улицах Академическая (у дома №2а), Лермонтова (на остановках «Жуковского» и «Академгородок»), Маяковского (в районе дома №5), Терешковой (в районе здания №23). Также приобрести пушистую красавицу иркутяне смогут в микрорайонах Первомайский (у дома №62), Университетский (въезд в микрорайон по направлению из центра города), Юбилейный (у дома №42), Ершовский (в районе остановки «Магазин «Лучик»), а также на бульваре Рябикова (вблизи здания №5б).



Горожане, проживающие в Ленинском округе, смогут отправиться за ёлкой на одну из восьми торговых площадок. Три из них откроются на улице Розы Люксембург: в районе здания № 215в, на остановках «Школьная» и «Автостанция». Кроме того, начнут работу ёлочные базары на улицах Муравьева (в районе здания №17), Тельмана (около дома №38), Шишкина (у дома №9), Ярославского (на остановке «7-й микрорайон») и Воровского (вблизи здания №10/1). Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



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