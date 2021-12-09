Иван Егоров воспитал несколько поколений легкоатлетов Прибайкальского района
95-летний юбилей отметил заслуженный работник физической культуры Бурятии Иван Михайлович Егоров. Именинника поздравило республиканское министерство спорта и молодёжной политики.
Иван Егоров – ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Прибайкальского района. 48 лет проработал тренером-преподавателем по лёгкой атлетике в Турунтаевской детско-юношеской спортивной школе. Воспитал несколько поколений легкоатлетов Прибайкальского района, среди которых чемпион России Николай Вербицкий.
Иван Михайлович до сих пор не прекратил свою активную тренерскую и общественную деятельность. Весной этого года он выполнил нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия, за два дня справившись со всеми пятью испытаниями по XI возрастной ступени (от 70 лет и старше).
В Бурятии ветеран войны и спорта отпраздновал 95-летний юбилей
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