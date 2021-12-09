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Борцы Бурятии принимают участие в международном турнире

Борцы Бурятии принимают участие в международном турнире
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иркутскую область представляют три спортсмена

С 9 по 13 декабря в городе Хасавюрт проходит международный турнир по вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX-XX столетия. На нём выступают около двухсот борцов из десяти стран. Россию представляют около 80 спортсменов.

Как сообщает группа «Борцы Бурятии», в сборную республики вошли 10 человек: Булат Батоев, Баир Баяндуев, Жаргал Баяндуев, Тумэн Бодиев, Эрдэм Будажанаев, Жаргал Дамдинов, Ананда Дашиев, Балдан Дондоков, Никита Жаргалов и Даша Шарастепанов. Иркутскую область представят Фёдор Балтуев, Юлиан Гергенов и Константин Топшиноев.

Для победителей, вторых и третьих призёров в десяти весовых категориях предусмотрены денежные вознаграждения: 150000, 100000 и 50000 рублей соответственно.

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Бурятия вольная борьба международный турнир спорт

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