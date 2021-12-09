Госдума РФ расширила права и возможности полиции
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О полиции», расширяющий полномочия сотрудников МВД, сообщает РБК.
В соответствии с законом, полицейские получают право вскрывать бесхозные автомобили, оцеплять жилые помещения и территории, а также проникать в дома для задержания людей, вероятно совершивших преступление (основанием могут стать сведения от потерпевших или очевидцев). Сейчас заходить в квартиры и на земельные участки без разрешения полицейские могут только в том случае, если нужно задержать лиц, которые уже являются подозреваемыми.
Также полицейские смогут досматривать граждан, их личные вещи и транспорт не только при подозрении на оружие, наркотики и другие запрещенные вещества, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».
Депутат Эрнест Валеев объяснял РБК необходимость внесения поправок о праве вскрывать транспортные средства случаями закладок в машины взрывных устройств.
Полицейские получили право вскрывать автомобили и жилища
Общество, Фото:
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