Полицейские получили право вскрывать автомобили и жилища

Госдума РФ расширила права и возможности полиции



Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О полиции», расширяющий полномочия сотрудников МВД, сообщает РБК.



В соответствии с законом, полицейские получают право вскрывать бесхозные автомобили, оцеплять жилые помещения и территории, а также проникать в дома для задержания людей, вероятно совершивших преступление (основанием могут стать сведения от потерпевших или очевидцев). Сейчас заходить в квартиры и на земельные участки без разрешения полицейские могут только в том случае, если нужно задержать лиц, которые уже являются подозреваемыми.



Также полицейские смогут досматривать граждан, их личные вещи и транспорт не только при подозрении на оружие, наркотики и другие запрещенные вещества, но и при наличии оснований полагать, что они «скрывают предметы хищения».



Депутат Эрнест Валеев объяснял РБК необходимость внесения поправок о праве вскрывать транспортные средства случаями закладок в машины взрывных устройств.









