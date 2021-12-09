Бурятские борцы успешно выступили на пляжном чемпионате России

Спортсмены выиграли шесть медалей
С 7 по 9 декабря в Москве прошёл первый чемпионат России по пляжной борьбе. Соревнования проводились в центре пляжных видов спорта «Лето», сообщает группа «Борцы Бурятии».
В чемпионате приняли участие бурятские спортсмены. Борцы завоевали шесть медалей. Победителями и призёрами стали:
Весовая категория 70 кг
Алексей Мантатов - третье место;
Весовая категория 80 кг
Сангади Ульзетуев - первое место;
Аюр Дондуков – второе место;
Артём Раднаев – третье место;
Весовая категория 90 кг
Цыбик Максаров – второе место;
Батор Цыренов – третье место.
Спортсмены выиграли шесть медалей
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