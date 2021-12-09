В Бурятии дети из Гремячинска рискуют остаться без школы



Ранее корпус №1 действующей школы был признан экспертизой аварийным и закрывался в середине учебного года . Летом здание частично отремонтировали на сумму около 600 тысяч рублей. Там отремонтировали кровлю, после чего в сентябре возобновили занятия. Однако жители Гремячинска считают, что несмотря на проведённый ремонт, корпус всё ещё визуально в аварийном состоянии.





- Всё это показывает, что селу жизненно необходимо новое здание школы, и долгое ожидание строительства может привести к тому, что детям просто будет негде учиться, так как здание окончательно придёт в негодность, - отмечают в ОНФ по Бурятии.







Активисты Народного фронта обратились в минобрнауки Бурятии по поводу отложенного строительства школы в селе Гремячинск. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Действующая школа – единственная в Гремячинске, в ней учатся 132 ребёнка из разных сел. Один из корпусов находится в крайне плохом состоянии уже десять лет.Само здание школы было построено около 80 лет назад. У школы – два учебных корпуса, которые несколько лет назад обветшали. В одном из них, как рассказали местные жители, потолок отошёл от стены, была угроза обрушения. В 2010 году этот корпус капитально отремонтировали и утеплили. Второй корпус и сейчас находится в ветхом состоянии, капремонта он не видел много лет. В 2017 году здесь смогли обустроить только тёплый туалет. Всё остальное восстановлению не подлежит – требуется новое здание.Эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев после рейда на место отмечал, что за 80-летний срок существования здание Гремячинской школы сильно деформировалось и капитальный ремонт бессмыслен, так как есть деформация здания школы (угол наклона около 6%), потолки, стены, полы помещений имели щели, трещины и дефекты.Ранее прокуратура внесла представление районному управлению образования о прекращении эксплуатации аварийного здания и обеспечении безопасности детей. В адрес главы Прибайкальского района вынесено предписание. Детей перевели в капитально отремонтированный корпус школы с меньшей вместимостью учащихся. Школа перешла на двусменное обучение.Районные власти подготовили заявку для участия в конкурсе на строительство новой школы. Однако не получили финансирования на разработку проектно-сметной документации. После чего было принято решение о частичном ремонте кровли и потолка аварийного корпуса школы.Но по словам родителей, это проблему не решило и здание школы продолжает в целом оставаться в неудовлетворительном состоянии и угрожать здоровью детей.Народный фронт направил запрос в минобрнауки Бурятии с рекомендацией организовать межведомственную работу между районным управлением образования, профильными ведомствами и руководством школы по решению вопроса со строительством нового здания школы. По официальным данным районного управления образования, бюджетная заявка на разработку проектно-сметной документации новой школы оформлена и важно, чтобы её не отклонили на правительственном уровне, а одобрили.- Мы намерены продолжать прилагать все усилия для того, чтобы заявка на строительство необходимо Гремячинску новой школы была принята и профинансирована соответствующей программой. В ближайшее время мы планируем посетить отремонтированный авариный корпус школы и обследовать его текущее состояние, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.