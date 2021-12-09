 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

В Бурятии дети из Гремячинска рискуют остаться без школы

В Бурятии дети из Гремячинска рискуют остаться без школы
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Капитальный ремонт старой школы общественники называют бессмысленным

Активисты Народного фронта обратились в минобрнауки Бурятии по поводу отложенного строительства школы в селе Гремячинск. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Ранее корпус №1 действующей школы был признан экспертизой аварийным и закрывался в середине учебного года. Летом здание частично отремонтировали на сумму около 600 тысяч рублей. Там отремонтировали кровлю, после чего в сентябре возобновили занятия. Однако жители Гремячинска считают, что несмотря на проведённый ремонт, корпус всё ещё визуально в аварийном состоянии.


Действующая школа – единственная в Гремячинске, в ней учатся 132 ребёнка из разных сел. Один из корпусов находится в крайне плохом состоянии уже десять лет.

Само здание школы было построено около 80 лет назад. У школы – два учебных корпуса, которые несколько лет назад обветшали. В одном из них, как рассказали местные жители, потолок отошёл от стены, была угроза обрушения. В 2010 году этот корпус капитально отремонтировали и утеплили. Второй корпус и сейчас находится в ветхом состоянии, капремонта он не видел много лет. В 2017 году здесь смогли обустроить только тёплый туалет. Всё остальное восстановлению не подлежит – требуется новое здание.

Эксперт ОНФ в Бурятии Александр Гусев после рейда на место отмечал, что за 80-летний срок существования здание Гремячинской школы сильно деформировалось и капитальный ремонт бессмыслен, так как есть деформация здания школы (угол наклона около 6%), потолки, стены, полы помещений имели щели, трещины и дефекты.

- Всё это показывает, что селу жизненно необходимо новое здание школы, и долгое ожидание строительства может привести к тому, что детям просто будет негде учиться, так как здание окончательно придёт в негодность, - отмечают в ОНФ по Бурятии.


Ранее прокуратура внесла представление районному управлению образования о прекращении эксплуатации аварийного здания и обеспечении безопасности детей. В адрес главы Прибайкальского района вынесено предписание. Детей перевели в капитально отремонтированный корпус школы с меньшей вместимостью учащихся. Школа перешла на двусменное обучение.

Районные власти подготовили заявку для участия в конкурсе на строительство новой школы. Однако не получили финансирования на разработку проектно-сметной документации. После чего было принято решение о частичном ремонте кровли и потолка аварийного корпуса школы.

Но по словам родителей, это проблему не решило и здание школы продолжает в целом оставаться в неудовлетворительном состоянии и угрожать здоровью детей.

Народный фронт направил запрос в минобрнауки Бурятии с рекомендацией организовать межведомственную работу между районным управлением образования, профильными ведомствами и руководством школы по решению вопроса со строительством нового здания школы. По официальным данным районного управления образования, бюджетная заявка на разработку проектно-сметной документации новой школы оформлена и важно, чтобы её не отклонили на правительственном уровне, а одобрили.

- Мы намерены продолжать прилагать все усилия для того, чтобы заявка на строительство необходимо Гремячинску новой школы была принята и профинансирована соответствующей программой. В ближайшее время мы планируем посетить отремонтированный авариный корпус школы и обследовать его текущее состояние, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.



школа ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дети из Гремячинска рискуют остаться без школы
В Бурятии дети из Гремячинска рискуют остаться без школы
Общество, 09.12.2021
Капитальный ремонт старой школы общественники называют бессмысленным
В Бурятии проводят бесплатные экскурсии
В Бурятии проводят бесплатные экскурсии
Общество, 09.12.2021
В декабре состоятся две бесплатные экскурсии в Улан-Удэ и в Заиграевском районе
В Бурятии продавцы работали без трудовых договоров
В Бурятии продавцы работали без трудовых договоров
Общество, 09.12.2021
Работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей 
TikTok в Бурятии догнал по популярности «ВКонтакте»
TikTok в Бурятии догнал по популярности «ВКонтакте»
Общество, 09.12.2021
Аналитики МегаФона проанализировали мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей
В Улан-Удэ немного потеплеет
В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество, 09.12.2021
Дневные температуры не превысят 9 градусов мороза  
В Бурятии пройдёт турнир по зимней рыбной ловле
В Бурятии пройдёт турнир по зимней рыбной ловле
Общество, 08.12.2021
Соревнования проведут на льду Щучьего озера
В Агинском округе завершилась акция по чтению бурятской классики
В Агинском округе завершилась акция по чтению бурятской классики
Общество, 08.12.2021
Среди призёров заключительного этапа есть представители Бурятии
В Усть-Ордынском округе состоятся борцовские соревнования
В Усть-Ордынском округе состоятся борцовские соревнования
Общество, 08.12.2021
В межрегиональном турнире по вольной борьбе примут участие юноши 2005 г.р. и младше
Волонтёрам Бурятии вручили медали «По зову долга и сердца»
Волонтёрам Бурятии вручили медали «По зову долга и сердца»
Общество, 08.12.2021
Республиканскую награду получили более 30 добровольцев и активистов
В Иркутской области проводятся Иннокентьевские чтения
В Иркутской области проводятся Иннокентьевские чтения
Общество, 08.12.2021
Мероприятие проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений
В вузе Улан-Удэ освободили «заложников»
В вузе Улан-Удэ освободили «заложников»
Общество, 08.12.2021
Во ВСГУТУ прошла тренировка действий в случае захвата в заложники студентов и преподавателей
Забайкалье получит 538 миллионов на реконструкцию театра кукол
Забайкалье получит 538 миллионов на реконструкцию театра кукол
Общество, 08.12.2021
Масштабная реконструкция «Тридевятого царства» начнётся в 2022 году
Иркутский бобслеист стал призёром этапа кубка Европы
Иркутский бобслеист стал призёром этапа кубка Европы
Общество, 08.12.2021
В четвёрках экипаж спортсмена выиграл серебряную медаль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^