В Бурятии сожгут руины бывшего туберкулёзного диспансера

Решение вынес суд



В сентябре суд удовлетворил исковые требования прокурора Баргузинского района Бурятии о понуждении в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу снести и утилизировать остатки бывшего Баргузинского противотуберкулёзного диспансера.



- Установлено, что земельный участок Баргузинского лесничества захламлён отходами в виде остатков зданий и сооружений прекратившего свою деятельность противотуберкулёзного диспансера. Эти отходы относятся к объектам класса В – опасным, и подлежат демонтажу и сжиганию, - сообщает прокуратура Бурятии.



Решение районного суда пытались обжаловать. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение Советского районного суда Улан-Удэ оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

