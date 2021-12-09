 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 декабря

08 декабря

Популярное

В Бурятии сожгут руины бывшего туберкулёзного диспансера

В Бурятии сожгут руины бывшего туберкулёзного диспансера
Общество,  Фото:pixabay.com
Решение вынес суд

В сентябре суд удовлетворил исковые требования прокурора Баргузинского района Бурятии о понуждении в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу снести и утилизировать остатки бывшего Баргузинского противотуберкулёзного диспансера.

- Установлено, что земельный участок Баргузинского лесничества захламлён отходами в виде остатков зданий и сооружений прекратившего свою деятельность противотуберкулёзного диспансера. Эти отходы относятся к объектам класса В – опасным, и подлежат демонтажу и сжиганию, - сообщает прокуратура Бурятии.

Решение районного суда пытались обжаловать. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение Советского районного суда Улан-Удэ оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дети из Гремячинска рискуют остаться без школы
В Бурятии дети из Гремячинска рискуют остаться без школы
Общество, 09.12.2021
Капитальный ремонт старой школы общественники называют бессмысленным
В Бурятии проводят бесплатные экскурсии
В Бурятии проводят бесплатные экскурсии
Общество, 09.12.2021
В декабре состоятся две бесплатные экскурсии в Улан-Удэ и в Заиграевском районе
В Бурятии продавцы работали без трудовых договоров
В Бурятии продавцы работали без трудовых договоров
Общество, 09.12.2021
Работодателя оштрафовали на пять тысяч рублей 
TikTok в Бурятии догнал по популярности «ВКонтакте»
TikTok в Бурятии догнал по популярности «ВКонтакте»
Общество, 09.12.2021
Аналитики МегаФона проанализировали мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей
В Улан-Удэ немного потеплеет
В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество, 09.12.2021
Дневные температуры не превысят 9 градусов мороза  
В Бурятии пройдёт турнир по зимней рыбной ловле
В Бурятии пройдёт турнир по зимней рыбной ловле
Общество, 08.12.2021
Соревнования проведут на льду Щучьего озера
В Агинском округе завершилась акция по чтению бурятской классики
В Агинском округе завершилась акция по чтению бурятской классики
Общество, 08.12.2021
Среди призёров заключительного этапа есть представители Бурятии
В Усть-Ордынском округе состоятся борцовские соревнования
В Усть-Ордынском округе состоятся борцовские соревнования
Общество, 08.12.2021
В межрегиональном турнире по вольной борьбе примут участие юноши 2005 г.р. и младше
Волонтёрам Бурятии вручили медали «По зову долга и сердца»
Волонтёрам Бурятии вручили медали «По зову долга и сердца»
Общество, 08.12.2021
Республиканскую награду получили более 30 добровольцев и активистов
В Иркутской области проводятся Иннокентьевские чтения
В Иркутской области проводятся Иннокентьевские чтения
Общество, 08.12.2021
Мероприятие проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений
В вузе Улан-Удэ освободили «заложников»
В вузе Улан-Удэ освободили «заложников»
Общество, 08.12.2021
Во ВСГУТУ прошла тренировка действий в случае захвата в заложники студентов и преподавателей
Забайкалье получит 538 миллионов на реконструкцию театра кукол
Забайкалье получит 538 миллионов на реконструкцию театра кукол
Общество, 08.12.2021
Масштабная реконструкция «Тридевятого царства» начнётся в 2022 году
Иркутский бобслеист стал призёром этапа кубка Европы
Иркутский бобслеист стал призёром этапа кубка Европы
Общество, 08.12.2021
В четвёрках экипаж спортсмена выиграл серебряную медаль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^