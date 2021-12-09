Решение вынес суд
В сентябре суд удовлетворил исковые требования прокурора Баргузинского района Бурятии о понуждении в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу снести и утилизировать остатки бывшего Баргузинского противотуберкулёзного диспансера.
- Установлено, что земельный участок Баргузинского лесничества захламлён отходами в виде остатков зданий и сооружений прекратившего свою деятельность противотуберкулёзного диспансера. Эти отходы относятся к объектам класса В – опасным, и подлежат демонтажу и сжиганию, - сообщает прокуратура Бурятии.
Решение районного суда пытались обжаловать. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение Советского районного суда Улан-Удэ оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.
В Бурятии сожгут руины бывшего туберкулёзного диспансера
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