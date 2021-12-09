В Бурятии проводят бесплатные экскурсии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В декабре состоятся две бесплатные экскурсии в Улан-Удэ и в Заиграевском районе



Туристский информационный центр «Байкал» проводит бесплатные экскурсии в Бурятии. Бесплатная экскурсия, посвящённая афганской войне, пройдёт в Улан-Удэ на бурятском языке около памятника «Чёрный тюльпан». Организаторы оповещают, что 15 декабря все желающие могут прийти к памятнику «Ровесникам, ушедшим в бой», который в народе называют «Чёрным тюльпаном». На экскурсии улан-удэнцы узнают историю строительства памятника, смысл, который был заложен в идею создания мемориала, а также познакомятся с боевой машиной пехоты.



- После мы побеседуем с ветеранами афганской войны на территории ВСГИК, - сообщают сотрудники ТИЦ.



В конце этой недели туристский центр приглашает на экскурсию «Чудо современности» в село Дабаты Заиграевского района, что находится в 22 км от Улан-Удэ. Эта поездка также проводится на бурятском языке и будет интересна последователям буддизма. В этом туре горожане познакомятся с непростой судьбой величайшего из бурятских лам Кенсуре Агван Ниме.



- Он, ещё будучи ребенком, покинул свою малую родину и всю жизнь прожил вдали от отчего дома, так ни разу и не приехав в родные места, - отмечают в ТИЦ.



Кенсур лама Габжа Агван Нима Цыдыпдоржиев возглавлял один из самых крупных дацанов Индии и Тибета - Брэйбун Гоман Дацан. Великий сын бурятского народа и выдающийся учитель самого крупного тибетского дацана, его воспитанниками были гениальные ученые Европы.



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