В дело вмешалась прокуратура
Как выявила прокурорская проверка, в Кабанском районе Бурятии с января заработная плата работникам сельскохозяйственного производственного кооператива «Твороговский» выплачивалась не в полном объёме. По состоянию на октябрь размер задолженности перед 26 работниками составил 1,2 млн рублей.
Кроме того, пяти работникам при увольнении не выплачен окончательный расчёт на сумму 118 тысяч рублей.
Председателю сельскохозяйственного кооператива внесено представление, которое удовлетворено, перед работниками погасили долг по зарплате в полном объёме.
Следственным органом по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Проводится расследование, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам предприятия задолжали1,2 млн рублей по зарплате
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