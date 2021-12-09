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Уроженцы Бурятии вернулись на родину для лечения ребёнка

Уроженцы Бурятии вернулись на родину для лечения ребёнка
Общество,  Фото:МЗ РБ
Ребёнка обследовал московский врач

В конце ноября в министерство здравоохранения Бурятии обратились родители мальчика с серьёзной патологией, которому необходима медицинская помощь. Они приехали из города Южно-Сахалинск в Джидинский район, чтобы получить лечение на родине.

Для оказания медицинской помощи ребёнку главный врач Петропавловской центральной районной больницы Вячеслав Цыденов экстренно организовал выезд в Улан-Удэ в Детскую клиническую республиканскую больницу, где их осмотрел врач-детский хирург Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачёва - Дмитрий Ахаладзе. После осмотра пятимесячного ребёнка госпитализировали в ДРКБ.

- В Южно-Сахалинске мы лежали в больнице с пневмонией, где и нашлась патология. Мы решили поехать домой, потому что здесь врачи лучше и опытнее. К тому же мы хотели сходить в дацан, помолиться за здоровье нашего сына. Здесь и родственники, и семья рядом, которые могут нас поддержать. На своей земле все равно спокойнее как-то, - рассказала мама мальчика.

Сейчас ситуация с маленьким пациентом держится под контролем. Самые страшные опасения родителей не подтвердились, ребёнок находится в Детской республиканской клинической больнице, где ждёт результатов анализов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
минздрав

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