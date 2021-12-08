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Улан-удэнская группа «Местный бездарь»: «Устал от возвышенного – наслаждайся бездарностью»

Улан-удэнская группа «Местный бездарь»: «Устал от возвышенного – наслаждайся бездарностью»
Общество, 
В Улан-Удэ пройдёт концерт молодой и набирающей популярность рок-группы

11 декабря в Бурятском драмтеатре пройдёт сольный концерт группы «Местный бездарь» (12+).

Молодые рокеры впервые выступят в Улан-Удэ с собственным сольным концертом. За три года существования музыканты успели обрести немалую популярность среди слушателей.

В 2019 году ребята выпустили свой первый альбом в жанре поп-рок «Как назовёшь, так и поплывёт».

Те, кто бывал на фестивале UU.SOUND, наверняка слышал одни из их самых популярных песен группы «Местный бездарь»: «Кто не влюблён», «Осень» и «Кузнец». Группа выступала на фесте и в 2020, и в 2021 году. А этой осенью она отправлялась в тур по районам республики, где дала четыре концерта.

Два участника группы специально для «Байкал Daily» рассказали о своих ожиданиях в преддверии выступления.

- Я хочу увидеть, насколько раскачен зритель. Мне хочется попеть с местными ребятами. Если в районах Бурятии, в которых мы выступали, зрители были настолько активными и заряженными, то, я думаю, здесь в сто раз круче будет, - говорит Даниэль Захаров, солист и ритм-гитарист группы.

- Мы стараемся не строить каких-то глобальных ожиданий, чтобы в дальнейшем получить ещё больше наслаждения от концерта, - дополнил Алексей Отческий, басист и бэк-вокалист «бездарей».

Помимо солиста и басиста, в группе есть соло-гитарист Жаргал Балбаров, и ударник Будажап Молонов. Компанию парней разбавляет «прекрасная дама» - клавишница Анна Цыренова.

Музыканты говорят, что их компания полна самоиронии во всём: от названия коллектива до отношения к жизни.

- Устал от возвышенного - наслаждайся бездарностью! – хором прокричали девиз группы молодые люди.

Совсем скоро выйдет новый трек «бездарей» — «5 секунд». И, конечно, ребята исполнят его на этом концерте.

Парни по секрету рассказали, что песня называется «5 секунд», потому что если пять секунд смотреть человеку в глаза, можно влюбиться, подружиться или возненавидеть. Песня будет про любовь и даже кое о чём пикантном.

- Мы всех приглашаем отдохнуть от всех этих «высоких слов», от концертов со скрипочками, с оркестрами. Приглашаем насладиться просто рок-музыкой, порвать свой голос и напрыгаться, - обратились к улан-удэнцам музыканты.
музыканты концерт

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