Выставка Даши Намдакова открылась в московском Музее Востока

Общество, Фото: сюжет Первого канала

Сегодня, 8 декабря отмечается Международный день художника



В столичном Музее Востока открылась выставка художника Даши Намдакова и его семьи (6+). Почти полсотни экспонатов – принцессы, амазонки и кочевницы – у каждой своя тайна и всех объединяют история и культура Бурятии, сообщает Первый канал.



- Удивительно здесь все: кожа ручной выделки будто ткань, как на этом платье, а ткань будто кожа, этот чемодан, к примеру, обшит фрагментами джинсов. Одежда расписана акриловыми красками, лица акварелью. Волосы из хвостов яков, - делится корреспондент Первого канала.



По её словам, одна кукла создаётся минимум три месяца. Каждая знакомит с легендами и мифами Бурятии и в то же время рассказывает свою собственную историю. К примеру, как женщина-лебедь, которая была птицей и стала прародительницей хоринских бурят.



На выставке в государственном Музее Востока буквально создан мир сказочных персонажей. Она так и называется — «ульгер», что в переводе с бурятского означает «сказание, сказка».



- Мы в уникальной деревне родились, богом забытой. И сохранили эти традиции, знания, как обрабатывать шерсть, металл, дерево», - рассказал Первому каналу художник и скульптор Даши Намдаков.



В мастерской художника трудятся сестры Намдакова: Доржима Эрдынеева и Санжима Намдакова, которые рассказали, что «у нас четыре сестры работают, два старших брата. И мать, 87 лет».



Каждая из кукол Намдакова сделана в единственном экземпляре. У каждой из них своя легенда.



- Воины и амазонки, шаманы, тотемные животные, мифологические существа. Такие похожие на героев бурятского эпоса. И одновременно непохожие ни на кого, - поделилась в своем сюжете корреспондент Первого канала Анна Курбатова.

