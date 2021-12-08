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Выставка Даши Намдакова открылась в московском Музее Востока

Выставка Даши Намдакова открылась в московском Музее Востока
Общество,  Фото:сюжет Первого канала
Сегодня, 8 декабря отмечается Международный день художника

В столичном Музее Востока открылась выставка художника Даши Намдакова и его семьи (6+). Почти полсотни экспонатов – принцессы, амазонки и кочевницы – у каждой своя тайна и всех объединяют история и культура Бурятии, сообщает Первый канал.

- Удивительно здесь все: кожа ручной выделки будто ткань, как на этом платье, а ткань будто кожа, этот чемодан, к примеру, обшит фрагментами джинсов. Одежда расписана акриловыми красками, лица акварелью. Волосы из хвостов яков, - делится корреспондент Первого канала.

По её словам, одна кукла создаётся минимум три месяца. Каждая знакомит с легендами и мифами Бурятии и в то же время рассказывает свою собственную историю. К примеру, как женщина-лебедь, которая была птицей и стала прародительницей хоринских бурят.

На выставке в государственном Музее Востока буквально создан мир сказочных персонажей. Она так и называется — «ульгер», что в переводе с бурятского означает «сказание, сказка».

- Мы в уникальной деревне родились, богом забытой. И сохранили эти традиции, знания, как обрабатывать шерсть, металл, дерево», - рассказал Первому каналу художник и скульптор Даши Намдаков.

В мастерской художника трудятся сестры Намдакова: Доржима Эрдынеева и Санжима Намдакова, которые рассказали, что «у нас четыре сестры работают, два старших брата. И мать, 87 лет».

Каждая из кукол Намдакова сделана в единственном экземпляре. У каждой из них своя легенда.

- Воины и амазонки, шаманы, тотемные животные, мифологические существа. Такие похожие на героев бурятского эпоса. И одновременно непохожие ни на кого, - поделилась в своем сюжете корреспондент Первого канала Анна Курбатова.
выставка Даши Намдаков

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