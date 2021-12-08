Тургруппа не получила разрешения на посещение национального парка
Группу туристов, не имеющих разрешения на посещение особо охраняемой природной территории, обнаружили государственные инспекторы оперативной группы национального парка «Тункинский». Нарушителей выявили с помощью социальных сетей.
Четырёх туристов остановили на территории Туранского инспекторского участка в местности Хулугайша. Своё нахождение они обосновали тем, что решили взобраться на один из трёхтысячников Восточного Саяна - Пик Хулугайша (3015м).
Но подъём на Пик не состоялся по причине отсутствия документов на пребывание на территории национального парка.
- По данному факту нарушения на всех четырёх туристов были составлены протокола об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ. Напоминаем, что пребывание на территории национального парка физических лиц, не являющихся работниками учреждения или должностными лицами Минприроды России, допускается только при наличии у них разрешений, - сообщили в Тункинском нацпарке.
С Пика открывается потрясающий вид на степную Монголию и озеро Хубсугул, величественный Мунку-Сардык и саянскую солнечную обсерваторию.
В Бурятии туристов-нарушителей вычислили через соцсети
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