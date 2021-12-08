В космос отправились японские туристы

Ракета «Союз» отправила Юсаку Маэдзаву и Едзо Хирано к МКС



Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур. Она доставит на станцию японского бизнесмена Юсаку Маэдзаву, его помощника Едзо Хирано и командира корабля российского космонавта Александр Мисуркина, сообщает РИА Новости, сегодня 8 декабря.



Корабль вышел на орбиту спустя девять минут после запуска, весь полёт до станции должен занять около шести часов. Стыковка «Союза МС-20» с МКС запланирована на 21:41 по улан-удэнскому времени. Экипаж вернётся на Землю через 11 дней - 20 декабря.



На борту МКС японцы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета, снимать это на камеру и выкладывать в YouTube.



Экипаж доставит новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры — адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.



Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз»прилетят на Международную космическую станцию.



Как вчера сообщало РИА Новости, какую сумму заплатили японские туристы, неизвестно. Однако глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко по итогам лекции «Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным» на ВДНХ сообщил журналистам, что полёт на корабле «Союз» стоит «как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус».



Теперь в космос летают туристы, а ранее снимались эпизоды российского фильма. Осуществляются мечты всех, кто грезит о космических пространствах.

