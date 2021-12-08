Они прошли во второй этап конкурса
Финалисты Большого дальневосточного квеста (0+) поборются за туристические путевки в восемь регионов ДФО: Бурятию, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области, Камчатский, Хабаровский и Приморский края, Республику Саха (Якутия).
Лидером среди конкурсантов стал Анатолий Дмитриев, набравший 233 балла. Всего на полбалла от него отстаёт Нина Романова, у неё в копилке 232,5 балла. Замыкают тройку лидеров, с одинаковым количеством баллов, Николай Кононов, Анна Сольжиграсова и Кристина Третьякова, их результат по 231,5 баллу.
На втором этапе участникам квеста предстоит выполнить творческое задание. Им необходимо снять видеоролик продолжительностью от 15 секунд до одной минуты с ответом на вопрос: «Почему я хочу на Дальний Восток?» и выложить его на любую «облачную» платформу - Google Disk, Яндекс. Диск и другие.
Сейчас на главной странице сайта Большого дальневосточного квеста открыто голосование за видео номинантов. Победителями будут признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Все 24 финалиста с помощью случайной жеребьёвки разделены на восемь региональных групп, то есть за каждую путёвку в один из регионов Дальнего Востока будут бороться по три человека. Кроме того, у одного участника из группы будет возможность получить дополнительные 50 баллов от партнеров конкурса.
Церемония награждения победителей состоится 9 и 10 декабря. Всего в Большом дальневосточном квесте в этом году принимают участие 2386 человек.
Борьбу за путёвку в Бурятию продолжают 24 финалиста Большого дальневосточного квеста
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