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Якутка оценила бурятскую кухню на пять баллов

Якутка оценила бурятскую кухню на пять баллов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жительница Якутии даже заказывала в Москву знаменитые хаимские беляши

Бурятский бренд – буузы – можно попробовать в нескольких городах России. Также бурятская кухня представлена в столице России разными кафе и ресторанами.

Уроженка Якутии посетила один из ресторанов с бурятской кухней и оценила её на пять баллов.

- Не буду писать своё мнение о заведении, сходите сами посмотрите, попробуйте. Картинки в туалете и еда на пять баллов, - написала в соцсети девушка.

Девушка отметила, что, в отличие от бурятских, якутских блюд в Москве нет. Поэтому земляки её даже критиковали, когда она разместила фото с хачапури и тарелкой хаша. Уроженку Якутии обвинили в том, что она рекламирует чужеземную кухню, а сибиряков не поддерживает.

- Я правда очень люблю хаш. Нуу, с якутской кухней в Москве напряг, потому что она как бы не существует, - сообщает якутка.

Она отмечает, что для якутской кухни самое главное – это свежее мясо, рыба и птица, все это должно быть высшего качества и свежевыловленное из Ледовитого океана или подстреленное в лесу.

- Меня в детстве удивляло, когда на новый год в улусах жарили пирожки. Они очень любят такую стряпню, потому что нет фирменного этнического блюда. А когда в сельской школе на обед повара готовят обычные пирожки с картошкой, то в школе витает праздничное настроение, начиная от детей до директора. Все в предвкушении чаепития. Я не люблю пирожки, разве что беляши на Хаиме, хотя в последнее время они уже не те, - рассказывает девушка.

Она специально заказывала хаимские беляши из Бурятии.

- Были времена, когда мои любимые горячинцы собирались в столицу, я заказывала пакет беляшей, просила обязательно завернуть в полотенце, чтоб есть не разогревая, - вспоминает уроженка Якутии.

Фирменное блюдо Бурятии – буузы можно встретить в Южно-Сахалинске, Якутске, Барнауле, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Сергиев Посаде и других городах России. В интернете можно найти карту буузных, где отмечены адреса кафе и ресторанов. Только в Москве 11 точек общепита , где подают буузы.
национальная кухня

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