 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ немного потеплеет

В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Дневные температуры не превысят 9 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 декабря по республике переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный 6-11, ночью по Прибайкалью до 17 м/с, позёмка. Температура днём -4,-9, местами -11,-16.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -7,-9.
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