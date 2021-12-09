Дневные температуры не превысят 9 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 декабря по республике переменная облачность, местами снег. Ветер северо-западный 6-11, ночью по Прибайкалью до 17 м/с, позёмка. Температура днём -4,-9, местами -11,-16.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -7,-9.
В Улан-Удэ немного потеплеет
Общество, Фото:
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