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В Бурятии военные сошлись в рукопашных схватках. Видео

В Бурятии военные сошлись в рукопашных схватках. Видео
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Наиболее упорные и интересные схватки прошли в двух весовых категориях

В Бурятии завершился чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих. Турнир прошёл в мотострелковом соединении в Кяхте.

- В турнире приняли участие более 40 воинов-спортсменов в семи весовых категориях от 60 до 85 кг и выше из числа военнослужащих воинских частей и соединений общевойсковой армии, дислоцированной в Бурятии, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Традиционно турнир начался с регистрации участников, процедуры взвешивания и других регламентных мероприятий. По правилам соревнований поединок длился не более четырёх минут. Проигравший участник выбывал из дальнейшей борьбы.

Наиболее упорные и интересные схватки прошли в весовых категориях до 65 и свыше 85 кг.


По итогам чемпионата лучшие спортсмены были награждены кубками и медалями. Сформированная сборная команда объединения после дополнительной подготовки выступит на чемпионате Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою. Он состоится в феврале 2022 года в Чите.
спорт военнослужащие армейский рукопашный бой

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