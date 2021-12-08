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В Улан-Удэ сняли со льда трёх детей

В Улан-Удэ сняли со льда трёх детей
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии проходят рейды по безопасности на льду

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Улан-Удэ провела профилактический рейд на городских водоёмах. Обследованы территории острова Богородский, берег реки Селенга в районе гимназии №33, садового товарищества «Урожай», берег Уды в районе моста по проспекту Автомобилистов и в микрорайоне Мясокомбинат, сообщили в пресс-службе мэрии.

- На острове Богородском мы выявили троих детей 12-14 лет, находящихся на льду. С детьми проведены профилактические беседы об опасности нахождения детей на льду, связались с родителями, сообщили о местонахождении их детей, напомнили об ответственном отношении родителей к уходу и присмотру за несовершеннолетними. Также профилактические беседы состоялись с детьми, которые находились вблизи Селенги на Левом берегу, - сообщили в комиссии.

Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав составили график рейдов на водных объектах с 1 ноября 2021-го по 31 марта 2022 года. Всего за этот период в Улан-Удэ планируется провести 40 рейдов на льду. Проверки проходят с участием сотрудников управления по ЧС, подразделений по делам несовершеннолетних УМВД, транспортных полицейских, сотрудников патрульно-постовой службы.

Родителям напоминают об административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей по ст. 5.35 КОАП РФ и призывают более внимательно отнестись к занятости своих детей в зимний период.

Как сообщал «Байкал-Daily», 14 ноября в селе Гусиное Озеро Селенгинского района Бурятии подросток спас ребёнка, провалившегося под лёд на реке Цаган-Гол. Глава Селенгинского района Гармаев Станислав подарил юному спасителю ценный подарок.
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