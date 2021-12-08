Улан-удэнцы стали чаще регистрировать и вакцинировать своих питомцев

Об этом рассказали после массовых рейдов по собакам
В микрорайоне Новая Комушка и посёлке Горького в Улан-Удэ прошёл очередной межведомственный рейд по проверке правил содержания домашних животных и отлову безнадзорных, сообщает пресс-служба мэрии.
По счёту это четвёртый массовый рейд в Улан-Удэ. В комиссию вошли сотрудники городской администрации, станции по борьбе с болезнями животных, полицейские, народная дружина.
Семь мобильных групп обошли 349 домовладений, компания «Ананда» в течение дня отловила 15 безнадзорных животных.
Как показала практика, эффективность таких мероприятий в комплексном подходе.
– Во-первых, мы получаем увеличение зарегистрированных собак, во-вторых, увеличение вакцинированных собак. Это снижение распространения определённых инфекций. В-третьих, большой объём профилактических работ проводится непосредственно на территории населения, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.
Увеличившиеся штрафы за отсутствие регистрации, самовыгул, допущение нападения на человека – от трёх до пяти тысяч рублей – не останавливают людей, они все равно продолжают отпускать своих собак на самовыгул.
По итогам массового рейда специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства выписали 112 требований о явке, составили 17 протоколов за нарушение правил выгула домашних животных и регистрации домашних животных, провели 138 профилактических бесед.
– Агрессивные безнадзорные животные будут размещены в приютах после рассмотрения фактов агрессии специально созданной комиссией и будут содержаться в них до момента передачи этих животных новым владельцам или наступления их естественной смерти, – отметил Дмитрий Ларченко.
Во время рейда жители привели на пункт мобильной станции 12 собак, еще 11 вакцинировала выездная бригада на дому.
– На стационарный и мобильные пункты поступило 23 заявки на вакцинацию и 30 заявок на отлов. Всего в рейде было задействовано 31 человек. Ветслужбой зарегистрировано 24 домашних животных, – сообщил главный специалист управления по развитию территории и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района Жаргал Бальжиев.
Улан-удэнцы стали чаще регистрировать и вакцинировать своих питомцев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом рассказали после массовых рейдов по собакам
Для безопасности пешеходов также обустраиваются искусственные неровности, ограждения и дорожные знаки на флуоресцентной плёнке
Эвакуировали воспитателей и детей
Родители жалуются, что не могут попасть в больницы с заболевшими детьми
Местные жители освещают дорогу сами себе фонариками
Скакун готов к зимним катаниям
Жильё установили в популярном у туристов месте
Женщина заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом
Нынешние требования создают препятствия для строительства жилых домов
Стартовал конкурс на должность нового главврача больницы №2
Михаил Слипенчук возвращается к юношеским размерам
Татьяне Нежельской пришлось преодолеть собственные страхи
Людмиле Воронцовой подарили стадо баранов за серебро чемпионата мира
Проблема возникла в районном центре Тарбагатайского района
Адисе Гармаевой, ставшей известной в один миг, помогали всем миром