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Улан-удэнцы стали чаще регистрировать и вакцинировать своих питомцев

Улан-удэнцы стали чаще регистрировать и вакцинировать своих питомцев
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Об этом рассказали после массовых рейдов по собакам

В микрорайоне Новая Комушка и посёлке Горького в Улан-Удэ прошёл очередной межведомственный рейд по проверке правил содержания домашних животных и отлову безнадзорных, сообщает пресс-служба мэрии.

По счёту это четвёртый массовый рейд в Улан-Удэ. В комиссию вошли сотрудники городской администрации, станции по борьбе с болезнями животных, полицейские, народная дружина.

Семь мобильных групп обошли 349 домовладений, компания «Ананда» в течение дня отловила 15 безнадзорных животных.

Как показала практика, эффективность таких мероприятий в комплексном подходе.

– Во-первых, мы получаем увеличение зарегистрированных собак, во-вторых, увеличение вакцинированных собак. Это снижение распространения определённых инфекций. В-третьих, большой объём профилактических работ проводится непосредственно на территории населения, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Увеличившиеся штрафы за отсутствие регистрации, самовыгул, допущение нападения на человека – от трёх до пяти тысяч рублей – не останавливают людей, они все равно продолжают отпускать своих собак на самовыгул.

По итогам массового рейда специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства выписали 112 требований о явке, составили 17 протоколов за нарушение правил выгула домашних животных и регистрации домашних животных, провели 138 профилактических бесед.

– Агрессивные безнадзорные животные будут размещены в приютах после рассмотрения фактов агрессии специально созданной комиссией и будут содержаться в них до момента передачи этих животных новым владельцам или наступления их естественной смерти, – отметил Дмитрий Ларченко.

Во время рейда жители привели на пункт мобильной станции 12 собак, еще 11 вакцинировала выездная бригада на дому.

– На стационарный и мобильные пункты поступило 23 заявки на вакцинацию и 30 заявок на отлов. Всего в рейде было задействовано 31 человек. Ветслужбой зарегистрировано 24 домашних животных, – сообщил главный специалист управления по развитию территории и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района Жаргал Бальжиев.
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