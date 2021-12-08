Улан-удэнцы стали чаще регистрировать и вакцинировать своих питомцев

Об этом рассказали после массовых рейдов по собакам



В микрорайоне Новая Комушка и посёлке Горького в Улан-Удэ прошёл очередной межведомственный рейд по проверке правил содержания домашних животных и отлову безнадзорных, сообщает пресс-служба мэрии.



По счёту это четвёртый массовый рейд в Улан-Удэ. В комиссию вошли сотрудники городской администрации, станции по борьбе с болезнями животных, полицейские, народная дружина.



Семь мобильных групп обошли 349 домовладений, компания «Ананда» в течение дня отловила 15 безнадзорных животных.



Как показала практика, эффективность таких мероприятий в комплексном подходе.



– Во-первых, мы получаем увеличение зарегистрированных собак, во-вторых, увеличение вакцинированных собак. Это снижение распространения определённых инфекций. В-третьих, большой объём профилактических работ проводится непосредственно на территории населения, – сообщил начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.



Увеличившиеся штрафы за отсутствие регистрации, самовыгул, допущение нападения на человека – от трёх до пяти тысяч рублей – не останавливают людей, они все равно продолжают отпускать своих собак на самовыгул.



По итогам массового рейда специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства выписали 112 требований о явке, составили 17 протоколов за нарушение правил выгула домашних животных и регистрации домашних животных, провели 138 профилактических бесед.



– Агрессивные безнадзорные животные будут размещены в приютах после рассмотрения фактов агрессии специально созданной комиссией и будут содержаться в них до момента передачи этих животных новым владельцам или наступления их естественной смерти, – отметил Дмитрий Ларченко.



Во время рейда жители привели на пункт мобильной станции 12 собак, еще 11 вакцинировала выездная бригада на дому.



– На стационарный и мобильные пункты поступило 23 заявки на вакцинацию и 30 заявок на отлов. Всего в рейде было задействовано 31 человек. Ветслужбой зарегистрировано 24 домашних животных, – сообщил главный специалист управления по развитию территории и жизнеобеспечению администрации Октябрьского района Жаргал Бальжиев.

