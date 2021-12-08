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В Бурятии тушили «пожар» в школе

В Бурятии тушили «пожар» в школе
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Эвакуировали воспитателей и детей

Сегодня, 8 декабря, состоялось пожарно-тактическое занятие в школе в селе Курумкан.

По легенде, пожар произошёл в игровой комнате детского сада, который работает при школе. Заведующий хозяйством вызвал пожарную охрану и сообщил руководству о возгорании. Воспитатели и дети – всего 20 человек – эвакуировались до приезда пожарных.

- Прибывшие пожарные отработали действия по ликвидации возгорания. Все цели и задачи, поставленные в ходе проведения занятия, были выполнены, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Это не последнее пожарно-тактическое занятие в Курумканском районе – следующее состоится 10 декабря.







учения пожар

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