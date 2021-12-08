В Улан-Удэ всплеск простудных заболеваний, особенно среди детей

Родители жалуются, что не могут попасть в больницы с заболевшими детьми
В столице Бурятии наблюдается всплеск простудных заболеваний. Обычно после тёплой погоды заболевают не только дети. Горожане жалуются, что не могут попасть в больницы.
В 2021 году ВОЗ изменила штаммовый состав вакцин против гриппа. Заменены два штамма вируса гриппа А. Раньше в популяции они не встречались и иммунитета к ним у населения нет, между тем сообщило 7 декабря управление Роспотребнадзора по Бурятии.
- У наших многих коллег дети болеют. В больницы не попасть. Инфекционная больница перепрофилирована под ковидный. Люди там в коридорах, из-за нехватки мест. Поэтому она не принимает, например, если просто грипп, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка Олеся.
По её словам, в детской больнице на ул. Модогоева не принимают детей, если они старше пяти лет. Ребятишкам приходится лечиться дома даже с высокой температурой.
Горожанка Татьяна рассказала, что у её сына, ученика первого класса, температура под 40. Они не смогли попасть в больницу. В инфекционной больнице на Загородной 56, куда направляют больных детишек, тоже нет мест. Анализы же на коронавирус у первоклассника не подтвердили его наличие.
В детской клинической больнице сообщили, что дети старше семи лет направляются в инфекционную больницу на Загородной, на ул.Модогоева принимают только маленьких пациентов до трёх лет с признаками ОРВИ.
В минздраве Бурятии подтвердили, что «в соответствии с действующей маршрутизацией в стационар ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница», расположенный по адресу: Улан Удэ, ул. Модогоева, 1, госпитализируются дети до 3-х лет включительно с ОРВИ, острыми бронхитами и дети от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней с внебольничной пневмонией».
В министерстве отмечают, что дети с ОРВИ, острыми бронхитами старше 3-х лет, острой кишечной инфекцией от 0 до 17лет, 1месяц и 29 дней госпитализируются в стационар ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», расположенный на ул. Загородная, д. 56.
- Госпитализация детей в стационары осуществляется при наличии показаний к стационарному лечению. В настоящее время наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с уровнем заболеваемости детей ОРВИ. Врачи детских стационаров работают с повышенной нагрузкой, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава.
По сведениям управления Роспотребнадзора по Бурятии, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей преимущественно в возрастной категории 7-14 лет, проживающих в Улан Удэ.
- Рост заболеваемости ОРВИ закономерно увеличивает количество обращений родителей детей за медицинской помощью, что в условиях кадрового дефицита участковых врачей-педиатров приводит к увеличению длительности ожидания оказания медицинской помощи при приемах в поликлиниках и на дому, - говорят в управлении.
Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало на своём сайте рекомендации для жителей республики, призывая сделать прививки от гриппа.
- Грипп опасное и тяжёлое заболевание, которое может привести к самым неблагоприятным последствиям для здоровья человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек, - отмечают специалисты.
По данным исследований, грипп опасен для тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию. Реакция иммунной системы переболевших COVID-19 на встречу с гриппом может быть критичной.
В Улан-Удэ всплеск простудных заболеваний, особенно среди детей
Общество, Фото:
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