 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 декабря

07 декабря

Популярное

В Улан-Удэ всплеск простудных заболеваний, особенно среди детей

В Улан-Удэ всплеск простудных заболеваний, особенно среди детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Родители жалуются, что не могут попасть в больницы с заболевшими детьми

В столице Бурятии наблюдается всплеск простудных заболеваний. Обычно после тёплой погоды заболевают не только дети. Горожане жалуются, что не могут попасть в больницы.

В 2021 году ВОЗ изменила штаммовый состав вакцин против гриппа. Заменены два штамма вируса гриппа А. Раньше в популяции они не встречались и иммунитета к ним у населения нет, между тем сообщило 7 декабря управление Роспотребнадзора по Бурятии.

- У наших многих коллег дети болеют. В больницы не попасть. Инфекционная больница перепрофилирована под ковидный. Люди там в коридорах, из-за нехватки мест. Поэтому она не принимает, например, если просто грипп, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка Олеся.

По её словам, в детской больнице на ул. Модогоева не принимают детей, если они старше пяти лет. Ребятишкам приходится лечиться дома даже с высокой температурой.

Горожанка Татьяна рассказала, что у её сына, ученика первого класса, температура под 40. Они не смогли попасть в больницу. В инфекционной больнице на Загородной 56, куда направляют больных детишек, тоже нет мест. Анализы же на коронавирус у первоклассника не подтвердили его наличие.

В детской клинической больнице сообщили, что дети старше семи лет направляются в инфекционную больницу на Загородной, на ул.Модогоева принимают только маленьких пациентов до трёх лет с признаками ОРВИ.

В минздраве Бурятии подтвердили, что «в соответствии с действующей маршрутизацией в стационар ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница», расположенный по адресу: Улан Удэ, ул. Модогоева, 1, госпитализируются дети до 3-х лет включительно с ОРВИ, острыми бронхитами и дети от 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней с внебольничной пневмонией».

В министерстве отмечают, что дети с ОРВИ, острыми бронхитами старше 3-х лет, острой кишечной инфекцией от 0 до 17лет, 1месяц и 29 дней госпитализируются в стационар ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», расположенный на ул. Загородная, д. 56.

- Госпитализация детей в стационары осуществляется при наличии показаний к стационарному лечению. В настоящее время наблюдается напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с уровнем заболеваемости детей ОРВИ. Врачи детских стационаров работают с повышенной нагрузкой, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава.

По сведениям управления Роспотребнадзора по Бурятии, отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей преимущественно в возрастной категории 7-14 лет, проживающих в Улан Удэ.

- Рост заболеваемости ОРВИ закономерно увеличивает количество обращений родителей детей за медицинской помощью, что в условиях кадрового дефицита участковых врачей-педиатров приводит к увеличению длительности ожидания оказания медицинской помощи при приемах в поликлиниках и на дому, - говорят в управлении.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии опубликовало на своём сайте рекомендации для жителей республики, призывая сделать прививки от гриппа.

- Грипп опасное и тяжёлое заболевание, которое может привести к самым неблагоприятным последствиям для здоровья человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа погибают до 650 тысяч человек, - отмечают специалисты.

По данным исследований, грипп опасен для тех, кто перенёс коронавирусную инфекцию. Реакция иммунной системы переболевших COVID-19 на встречу с гриппом может быть критичной.


ОРВИ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы стали чаще регистрировать и вакцинировать своих питомцев
Улан-удэнцы стали чаще регистрировать и вакцинировать своих питомцев
Общество, 08.12.2021
Об этом рассказали после массовых рейдов по собакам
Девять светофоров появятся в Улан-Удэ возле школ в 2022 году
Девять светофоров появятся в Улан-Удэ возле школ в 2022 году
Общество, 08.12.2021
Для безопасности пешеходов также обустраиваются искусственные неровности, ограждения и дорожные знаки на флуоресцентной плёнке
В Бурятии тушили «пожар» в школе
В Бурятии тушили «пожар» в школе
Общество, 08.12.2021
Эвакуировали воспитателей и детей
В Улан-Удэ всплеск простудных заболеваний, особенно среди детей
В Улан-Удэ всплеск простудных заболеваний, особенно среди детей
Общество, 08.12.2021
Родители жалуются, что не могут попасть в больницы с заболевшими детьми
В Бурятии село погрузилось во мрак
В Бурятии село погрузилось во мрак
Общество, 08.12.2021
Местные жители освещают дорогу сами себе фонариками
В нацпарке в Бурятии появился домик для туристов
В нацпарке в Бурятии появился домик для туристов
Общество, 08.12.2021
Жильё установили в популярном у туристов месте
В улан-удэнской колонии состоялся ритуал освобождения осуждённой
В улан-удэнской колонии состоялся ритуал освобождения осуждённой
Общество, 08.12.2021
Женщина заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом
В Улан-Удэ смягчат требования приаэродромной территории
В Улан-Удэ смягчат требования приаэродромной территории
Общество, 08.12.2021
Нынешние требования создают препятствия для строительства жилых домов
В Улан-Удэ покидает пост бессменный главврач больницы
В Улан-Удэ покидает пост бессменный главврач больницы
Общество, 08.12.2021
Стартовал конкурс на должность нового главврача больницы №2
Известный в Бурятии олигарх продолжает худеть
Известный в Бурятии олигарх продолжает худеть
Общество, 08.12.2021
Михаил Слипенчук возвращается к юношеским размерам
Уроженка Бурятии победила в экстремальном шоу на СТС
Уроженка Бурятии победила в экстремальном шоу на СТС
Общество, 08.12.2021
Татьяне Нежельской пришлось преодолеть собственные страхи
Спортсменка из Бурятии продаёт своих «чемпионских» баранов
Спортсменка из Бурятии продаёт своих «чемпионских» баранов
Общество, 08.12.2021
Людмиле Воронцовой подарили стадо баранов за серебро чемпионата мира
В Бурятии стали пить воду из батарей
В Бурятии стали пить воду из батарей
Общество, 08.12.2021
Проблема возникла в районном центре Тарбагатайского района
Исполнился год малышке Адисе, которой помогала вся Бурятия
Исполнился год малышке Адисе, которой помогала вся Бурятия
Общество, 08.12.2021
Адисе Гармаевой, ставшей известной в один миг, помогали всем миром

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^