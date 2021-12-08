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В Усть-Ордынском округе состоятся борцовские соревнования

В Усть-Ордынском округе состоятся борцовские соревнования
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В межрегиональном турнире по вольной борьбе примут участие юноши 2005 г.р. и младше

В Усть-Ордынском Бурятском округе 11 декабря пройдёт межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы мэра Осинского района Виктора Мантыкова. Соревнования проведут в спортивном комплексе «Баатар» имени Г.Н. Богданова села Оса.

К участию допускаются юноши 2005 года рождения и младше в весовых категориях: 35 кг, 38 кг, 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг.

Квалификационные и отборочные встречи начнутся с 10:00. Церемония открытия турнира запланирована на 12:30. В 19:00 стартуют полуфиналы. В 20:00 будут проведены утешительные поединки. Финальные встречи пройдут с 20:30. В 21:30 будут награждены призёры и победители. Они получат грамоты, медали и ценные призы. Также учреждены специальные призы. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии» со ссылкой на администрацию Осинского района.

Возрастное ограничение 0+
Усть-Ордынский Бурятский округ турнир вольная борьба спорт

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