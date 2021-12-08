В Бурятии село погрузилось во мрак

Общество, Фото: опубликовано в группе "Заиграево-инфо"

Местные жители освещают дорогу сами себе фонариками



Жители села Илька Заиграевского района Бурятии жалуются на полное отсутствие уличного освещения. По утрам и вечерам местные жители вынуждены ходить по улицам с фонариками в руках.



- Сегодня на раннем автобусе поехали в город. Страшно. Всё село в темноте, ничего не видно, скользко. С детьми и фонарями в руках идти вообще сложно. Освещения нет уже больше двух недель. Илька ушла во тьму, - рассказала местная жительница через группу «Заиграево-инфо».



Женщина просит районные власти срочно решить проблему, пока не произошло трагедии. «Мы и так много не требуем, это жизненный минимум. И так в Ильке нет никаких условий, будьте добры, поставьте этот вопрос, хочется его решения, а не отписок и обещаний. Ждём помощи», - обратилась местная жительница.



Ещё один сельчанин рассказывает, что уличное освещение отключали постепенно, а сейчас во мраке находится и центр Ильки.



- Почему в Ильке нет совершенно никакого уличного освещения, даже на центральных улицах. Одиночно горят фонари только в некоторых дворах. Сначала полностью отключили освещение на Заводской, теперь и на Трактовой темнота, - рассказал он.



В группе «Заиграево-инфо» приводят официальный ответ главы сельского поселения «Илькинское» Ирины Господиновой.



- По вопросу ремонта уличного освещения администрация обратилась в Всэмпромкомплект. Нас поставили в план на четверг, 9 декабря. Будет определена причина, произведут ремонт. Спасибо за понимание, - сообщила глава села.





