Республиканскую награду получили более 30 добровольцев и активистов
6 декабря в здании правительства Бурятии прошло торжественное награждение волонтёров акции взаимопомощи «#МыВместе» медалями «По зову долга и сердца». Мероприятие было посвящено национальному дню добровольца.
В этот день региональную награду получили более 30 волонтёров и активистов республики, помогавшие нуждающимся и внёсшие вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Также в ходе награждения благодарственными письмами министерства строительства Российской Федерации за активное участие в проведении первого онлайн-голосования по выбору общественных территорий проекта «Формирование комфортной городской среды» отметили руководителей и координаторов штабов волонтёров.
Напомним, что медаль «По зову долга и сердца», дизайн которого определили жители Бурятии путем народного голосования, была учреждена в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Волонтёрам Бурятии вручили медали «По зову долга и сердца»
Общество, Фото:
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