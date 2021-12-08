Волонтёрам Бурятии вручили медали «По зову долга и сердца»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Республиканскую награду получили более 30 добровольцев и активистов



6 декабря в здании правительства Бурятии прошло торжественное награждение волонтёров акции взаимопомощи «#МыВместе» медалями «По зову долга и сердца». Мероприятие было посвящено национальному дню добровольца.



В этот день региональную награду получили более 30 волонтёров и активистов республики, помогавшие нуждающимся и внёсшие вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Также в ходе награждения благодарственными письмами министерства строительства Российской Федерации за активное участие в проведении первого онлайн-голосования по выбору общественных территорий проекта «Формирование комфортной городской среды» отметили руководителей и координаторов штабов волонтёров.



Напомним, что медаль «По зову долга и сердца», дизайн которого определили жители Бурятии путем народного голосования, была учреждена в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

