Женщина заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся ритуал освобождения осуждённой из учреждения. Она заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом, общественной деятельностью и занятиями в творческих коллективах, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Женщина выступила перед другими осуждёнными и рассказала о том, как она добилась этого права. Она призвала осуждённых не нарушать режим содержания и стремиться выйти из исправительного учреждения досрочно.
В завершение освобождённая женщина поблагодарила администрацию учреждения за возможность начать жизнь с чистого листа.
В улан-удэнской колонии состоялся ритуал освобождения осуждённой
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