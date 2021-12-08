В улан-удэнской колонии состоялся ритуал освобождения осуждённой

Женщина заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялся ритуал освобождения осуждённой из учреждения. Она заслужила условно-досрочное освобождение добросовестным трудом, общественной деятельностью и занятиями в творческих коллективах, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Женщина выступила перед другими осуждёнными и рассказала о том, как она добилась этого права. Она призвала осуждённых не нарушать режим содержания и стремиться выйти из исправительного учреждения досрочно.



В завершение освобождённая женщина поблагодарила администрацию учреждения за возможность начать жизнь с чистого листа.

