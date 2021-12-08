В четвёрках экипаж спортсмена выиграл серебряную медаль
Спортсмен Иркутской области, мастер спорта России Максим Жестянкин стал серебряным призёром этапа кубка Европы по бобслею, который завершился 5 декабря в Винтерберге в Германии.
В четвёрках по сумме двух заездов экипаж в составе пилота Вячеслава Попова и разгоняющих Максима Жестянкина, Никиты Захарченко и Данила Алеханова стал вторым, проиграв победителям 0,32 секунды. Первое место занял российский экипаж во главе с пилотом Алексеем Стульневым (1.48,82). Замкнули тройку призёров спортсмены Германии.
Напомним, Максим Жестянкин занимается в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством тренера Антона Любославского. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутский бобслеист стал призёром этапа кубка Европы
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