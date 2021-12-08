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В вузе Улан-Удэ освободили «заложников»

В вузе Улан-Удэ освободили «заложников»
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Во ВСГУТУ прошла тренировка действий в случае захвата в заложники студентов и преподавателей

3 декабря в Улан-Удэ была проведена внеплановая объектовая тренировка в Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления на тему «Действия в случае захвата в заложники обучающихся и сотрудников». Целью мероприятия стало совершенствование у всего персонала и студентов практических навыков по действиям в экстремальных ситуациях, в случае вооруженного захвата заложников.

В тренировке приняли участие сотрудники территориальных подразделений войск Национальной гвардии, МВД, ГУ МЧС России по РБ, ФСБ; представители оперативного штаба НАК России по РБ, ЧОП «Дельта»; а также профессорско-преподавательский состав, сотрудники эксплуатационно-хозяйственного отдела и управления обеспечения контроля и режима (УОКиР), студенты университета.

По окончании учений, оперативные службы оценили правильность и грамотность действий персонала вуза, личного состава УОКиР, служб и подразделений университета по эффективности действий каждого сотрудника. Оценивая действия участников учений, члены оперативного штаба пришли к выводу о необходимости обучения персонала и учащихся безопасным методам, а также дальнейшего продолжения межведомственного взаимодействия по борьбе с терроризмом. Итоговой оценкой стало «удовлетворительно», сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
антитеррористические учения Бурятия вузы Улан-Удэ ВСГУТУ

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