В Бурятии выбрали лучшие старинные фотографии

Завершён фотоконкурс «Моя семья. Мои традиции»



В Бурятии определились победители в конкурсе старинных фотографий «Моя семья. Мои традиции». При конкурсном отборе учитывались соответствие представленных работ заявленной теме, интересность истории о снимках, ценность дополнительных материалов, оригинальность фотографии, её степень сохранности, а также её ценность и уникальность.



Многие участники присылали по несколько снимков. Их покажут на сайте республиканского центра народного творчества, где в течение декабря будет проведена онлайн-выставка фотографий и историй к ним (0+).



Результаты конкурса:



Номинация «Портрет»

Диплом I степени - Асеева Ольга

Диплом II степени - Батуева Дора

Диплом III степени - Жагбаева Оэлун



Номинация «Историческое фото»

Диплом I степени - Матвеева Валентина

Диплом II степени - Марченко Ирина

Диплом III степени - Шункова Ирина



Номинация «История о фото»

Диплом I степени - Банзаракцаева Зоя

Диплом II степени - Горбунова Анастасия



Дополнительная номинация «Хранитель старинного фото»

Диплом I степени - Попова Светлана



Приз зрительских симпатий

Диплом I степени - Болонев Руслан

Диплом II степени - Дымбрылова Арюна

Диплом III степени - Жагбаева Оэлун



Вручение дипломов и призов состоится 15 декабря в республиканском центре народного творчества.



Из-за просьб о продлении конкурса оргкомитет принял решение о проведении подобного мероприятия в 2022 году. Сроки проведения будут уточнятся, сообщает пресс-служба РЦНТ.

