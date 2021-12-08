В Бурятии выбрали лучшие старинные фотографии

Завершён фотоконкурс «Моя семья. Мои традиции»
В Бурятии определились победители в конкурсе старинных фотографий «Моя семья. Мои традиции». При конкурсном отборе учитывались соответствие представленных работ заявленной теме, интересность истории о снимках, ценность дополнительных материалов, оригинальность фотографии, её степень сохранности, а также её ценность и уникальность.
Многие участники присылали по несколько снимков. Их покажут на сайте республиканского центра народного творчества, где в течение декабря будет проведена онлайн-выставка фотографий и историй к ним (0+).
Результаты конкурса:
Номинация «Портрет»
Диплом I степени - Асеева Ольга
Диплом II степени - Батуева Дора
Диплом III степени - Жагбаева Оэлун
Номинация «Историческое фото»
Диплом I степени - Матвеева Валентина
Диплом II степени - Марченко Ирина
Диплом III степени - Шункова Ирина
Номинация «История о фото»
Диплом I степени - Банзаракцаева Зоя
Диплом II степени - Горбунова Анастасия
Дополнительная номинация «Хранитель старинного фото»
Диплом I степени - Попова Светлана
Приз зрительских симпатий
Диплом I степени - Болонев Руслан
Диплом II степени - Дымбрылова Арюна
Диплом III степени - Жагбаева Оэлун
Вручение дипломов и призов состоится 15 декабря в республиканском центре народного творчества.
Из-за просьб о продлении конкурса оргкомитет принял решение о проведении подобного мероприятия в 2022 году. Сроки проведения будут уточнятся, сообщает пресс-служба РЦНТ.
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