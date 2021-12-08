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Известный в Бурятии олигарх продолжает худеть

Известный в Бурятии олигарх продолжает худеть
Общество,  Фото:страница Михаила Слипенчука
Михаил Слипенчук возвращается к юношеским размерам

После отъезда из Бурятии известный олигарх, основатель и руководитель группы компаний «Метрополь» Михаил Слипенчук начал размещать в социальной сети посты о своих тренировках. Сейчас его можно не узнать, он возвращается к своим юношеским размерам.


Подписчики берут с него пример и начинают худеть вместе со Слипенчуком.

Известный в Бурятии юрист Биликто Дугаров пишет:

- Как юноша скоро будете по комплекции. Я тоже начал вес скидывать.

В свою очередь, бывший бурятский инвестор благодарит своих подписчиков за поддержку:

- Друзья, благодаря вашей поддержке и подбадриванию, продолжаем тренировки тела и духа.

Среди комментаторов постов худеющего олигарха замечены председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров, который восхищается тренировками известной персоны, бывший чиновник Борис Васильев, который последовал мотивирующему примеру Слипенчука.

- Ну, Михаил Викторович! Ты даёшь стране угля, просто стахановец! УВАЖУХА конкретная! С такой волей, когда видишь, как на глазах физически преображается человек. Невольно задуматься, «в здоровом теле - здоровый дух» и с них надо всегда брать пример! Что я и делаю! - комментирует пост олигарха Васильев.

Пример Михаила Слипенчука мотивирует многих заняться своим здоровьем, скинуть лишний вес и преобразиться, превратившись из тучного мужчины в поджарого спортсмена.

Слипенчук был депутатом Госдумы от Бурятии с 2011 по 2016 годы.
Здоровый образ жизни Слипенчук

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