Известный в Бурятии олигарх продолжает худеть

После отъезда из Бурятии известный олигарх, основатель и руководитель группы компаний «Метрополь» Михаил Слипенчук начал размещать в социальной сети посты о своих тренировках. Сейчас его можно не узнать, он возвращается к своим юношеским размерам.







Подписчики берут с него пример и начинают худеть вместе со Слипенчуком.Известный в Бурятии юрист Биликто Дугаров пишет:- Как юноша скоро будете по комплекции. Я тоже начал вес скидывать.В свою очередь, бывший бурятский инвестор благодарит своих подписчиков за поддержку:- Друзья, благодаря вашей поддержке и подбадриванию, продолжаем тренировки тела и духа.Среди комментаторов постов худеющего олигарха замечены председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров, который восхищается тренировками известной персоны, бывший чиновник Борис Васильев, который последовал мотивирующему примеру Слипенчука.- Ну, Михаил Викторович! Ты даёшь стране угля, просто стахановец! УВАЖУХА конкретная! С такой волей, когда видишь, как на глазах физически преображается человек. Невольно задуматься, «в здоровом теле - здоровый дух» и с них надо всегда брать пример! Что я и делаю! - комментирует пост олигарха Васильев.Пример Михаила Слипенчука мотивирует многих заняться своим здоровьем, скинуть лишний вес и преобразиться, превратившись из тучного мужчины в поджарого спортсмена.Слипенчук был депутатом Госдумы от Бурятии с 2011 по 2016 годы.