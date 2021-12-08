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Уроженка Бурятии победила в экстремальном шоу на СТС

Уроженка Бурятии победила в экстремальном шоу на СТС
Общество, 
Татьяне Нежельской пришлось преодолеть собственные страхи

Уроженка села Курумкан (Бурятия), КВНщица, актриса Татьяна Нежельская с напарницей Натальей Паршенковой одержали победу в экстремальном шоу телеканала СТС «Полный блэкаут» (16+). Девушки выиграли 250 тысяч рублей.

Юмористки вместе играли в КВН. На шоу им предстояло преодолеть собственные страхи. В полной темноте нужно было распознать предметы, животных и насекомых. Это предстояло делать не только руками, но и ногами и даже ртом. К примеру, в одной из ёмкостей были мыши, который Татьяна боится до ужаса, а девушкам пришлось лицом нащупывать, кто или что находится в темноте.

На одном из испытаний Наталью и Татьяну поместили в капсулу, наполненную насекомыми. Здесь юмористки много шутили, плакали и кричали, но всё же смогли преодолеть свой страх.

- Я не боюсь темноты. Я выросла в деревне, там не было света. Мой главный страх – это опоздать на самолёт и не закрыть ипотеку, - отшутилась Татьяна перед началом шоу.


Земляки поздравляют Татьяну с победой. Многие шутят, что «нашли чем курумканскую бабу пугать». Пользователи Сети публикуют в соцсетях отрывки с участием Татьяны и пишут свои приятные впечатления от её участия: «Мощная», «Поздравляю, молодцы», «Крутая».

Татьяна, в свою очередь, поблагодарила всех, кто её поддержал.

- Это крутое шоу, я безумно рада, что мы были там. Пока я сама в шоке от увиденного. Наташа, спасибо, что была со мной. Я бы без тебя там пропала, - написала Татьяна.

Как сообщал «Байкал-Daily», Нежельская также снималась в сериале телеканала ТНТ «Маньячелло» (16+). До этого играла в труппе развлекательной программы «Между нами шоу» (16+) на телеканале СТС.
телешоу телевидение

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