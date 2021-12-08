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Забайкалье получит 538 миллионов на реконструкцию театра кукол

Забайкалье получит 538 миллионов на реконструкцию театра кукол
Общество,  Фото:пресс-служба театра кукол «Тридевятое царство»
Масштабная реконструкция «Тридевятого царства» начнётся в 2022 году

Единственный в Забайкалье государственный театр кукол «Тридевятое царство» получит федеральные средства на проведение масштабной реконструкции.

- На реконструкцию здания предусмотрено 538 миллионов рублей из федерального бюджета. Работы начнутся в 2022 году, их завершение планируется в 2024-м. Для забайкальских кукольников это долгожданное событие. Нынешнее состояние здания и возможности театра не соответствуют запросам населения города и края. Реконструкция позволит изменить ситуацию, - пояснила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Государственный театр кукол «Тридевятое царство» – один из старейших театров в России. В 2020 году ему исполнилось 85 лет. Театр располагается в приспособленном помещении, возведённом методом народной стройки в 1954 году. Здесь отсутствует надсценическое пространство, необходимое для работы штанкетного хозяйства и светового оборудования при проведении спектаклей, остро ощущается нехватка помещений. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.


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