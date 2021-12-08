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Резидент ТОР «Забайкалье» застроит микрорайон в Чите

Резидент ТОР «Забайкалье» застроит микрорайон в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
С помощью господдержки планируют обеспечить доступную стоимость жилья при сохранении качества

Новый резидент территории опережающего развития «Забайкалье» возведёт в Чите 48 девятиэтажных жилых домов общей жилой площадью 240 тыс. кв. м. Инвестиционный проект будет реализован в 12 очередей, которые стартуют с 2022 по 2034 годы, общая площадь освоения территории составит около 28,4 га.

- Первые 20 тыс. кв. м жилья мы планируем сдать в 4 квартале 2023 года в рамках первой очереди строительства. Всего в микрорайоне «Романовский» в 48 домах на 7550 квартир, сданных до 2035 года, смогут проживать 8 тысяч человек. Кроме того, проект планировки территории предполагает создание социальной инфраструктуры – двух детских садов на 500 мест каждый и общеобразовательной школы на 1800 мест, - пояснил руководитель компании СЗ «СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-МКР» Игорь Лопатин.

Резидент рассказал, что жилые кварталы нового микрорайона будут иметь планировку полузамкнутых групп. Дворовые пространства будут благоустроены, озеленены и обеспечены площадками для отдыха и детскими площадками в соответствии с современными градостроительными тенденциями. Благоустройство микрорайона будет включать в себя создание прогулочных улиц и иных рекреационных объектов для отдыха.

Сами дома будут построены из материалов, поставляемых преимущественно местными заводами-изготовителями и поставщиками.

- Строительство будет осуществляться с использованием кирпича, железобетонных изделий, строительных смесей, изделий из металла и других материалов, производимых на территории Забайкальского края. При возведении жилья будет использован опыт северных стран Европы – Финляндии, Швеции, Эстонии и даже Германии, - отметил Игорь Лопатин.

По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестиции в проект на данном этапе составят 595,4 млн рублей. Главными преференциями, которые позволят обеспечить доступную стоимость квадратного метра жилья при сохранении качества проекта в новом микрорайоне, для данного проекта являются предоставление земли и создание необходимой инфраструктуры.

- Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики передаст инвестору около 37 гектаров земли в субаренду для реализации проекта. Этой площади будет достаточно для полной реализации проекта. В настоящее время выполняется подготовка соответствующих документов, - объяснила директор управляющей компании «ТОР Забайкалье» (дочернее общество КРДВ) Дина Архипенко.

По словам вице-премьера правительства Забайкальского края Алексея Кошелева, внешнюю инфраструктуру и внутриквартальные дороги построят за счет бюджета Забайкальского края. На эти цели из федерального бюджета региону выделен кредит в размере 2,3 миллиарда рублей. Правительство края разработало и защитило на федеральной комиссии проект по строительству жилья и инфраструктурных объектов для удешевления стоимости квадратного метра.

На сегодняшний день число реализуемых на ТОР «Забайкалье» проектов по соглашениям с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики достигло 33. Общий объём заявленных инвестиций превышает 197,7 млрд рублей, создается более 10 тыс. рабочих мест. Резиденты фактически вложили 80 млрд рублей и создали 2,5 тыс. рабочих мест, полностью реализовали четыре проекта.

- На Дальнем Востоке создано 22 территории опережающего развития. Резиденты реализуют 540 проектов с общим объёмом заявленных инвестиций 4,5 трлн рублей. Благодаря их реализации создается более 95,3 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время в экономику макрорегиона вложено 1,45 трлн рублей, создано 45,3 тыс. рабочих мест, инвесторы реализовали 152 проекта, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Забайкальский край Чита строительство жилье территории опережающего развития

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