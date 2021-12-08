Оперативная группа «Ангара» провела очередной рейд
На снегоходах инспекторская группа Забайкальского нацпарка провела очередной рейд. В Чивыркуйском заливе усилили патрулирование, так как идёт нерест сига, ценной рыбы семейства лососевых. По словам госинпектора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Алексея Сватова, тёплая погода на руку этой рыбе для размножения и появления мальков. В декабре на побережье Байкала наблюдаются аномально тёплые температуры воздуха.
- В залив сейчас браконьеру попробуй сунься, хорошего льда ещё нет. На Арангатуе лёд потвёрже, и как следствие, участилось патрулирование, - написал в соцсети инспектор.
Арангатуй – это пресное озеро в Баргузинском районе Бурятии. Оно находится в центре перешейка полуострова Святой Нос на побережье озера Байкал. В рейде следов нарушителей группа «Ангара» не обнаружила. Зато им встретились лисьи следы.
- Их тут много, лиса кого-то поймала и тащила за собой в зубах. Прошли по следу, изучили местность, здесь можно сделать засидку для фотоохоты, хотя по предыдущему опыту их можно снять и не таясь, особенно в этой местности — зимой лисы более доверчивы к человеку, - отмечает Сватов.
По данным water-rf.ru, озеро Арангатуй очень богато рыбой. Здесь обитают такие виды рыб, как елец, язь, сазан, щука, окунь, сиг, хариус и др. Осенью на нерест через него проходит байкальский омуль, в том числе его чивыркуйская популяция.
В Забайкальском нацпарке в Бурятии идёт нерест сига
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Людмиле Воронцовой подарили стадо баранов за серебро чемпионата мира
Проблема возникла в районном центре Тарбагатайского района
Адисе Гармаевой, ставшей известной в один миг, помогали всем миром
Ёлка будет самой высокой в Заиграевском районе
Оперативная группа «Ангара» провела очередной рейд
Заболеваемость держится на одном уровне
Родители детей не стали обращаться в больницы
В дело вмешалась прокуратура
Ремонт выполняли в домах на улицах Гвардейская и Коллективная
На приёме будут рассмотрены вопросы нарушений трудовых прав
Мужчина два дня рассчитывался ею в магазинах
По итогам турнира будет сформирована сборная региона
Мероприятие призвано содействовать трудоустройству выпускников и помочь работодателям с кадрами
По южной половине республики ожидается плюсовая температура
Общество, 07.12.2021
Городские артисты поздравят врачей и пациентов