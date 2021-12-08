В Забайкальском нацпарке в Бурятии идёт нерест сига

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Оперативная группа «Ангара» провела очередной рейд



На снегоходах инспекторская группа Забайкальского нацпарка провела очередной рейд. В Чивыркуйском заливе усилили патрулирование, так как идёт нерест сига, ценной рыбы семейства лососевых. По словам госинпектора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Алексея Сватова, тёплая погода на руку этой рыбе для размножения и появления мальков. В декабре на побережье Байкала наблюдаются аномально тёплые температуры воздуха.



- В залив сейчас браконьеру попробуй сунься, хорошего льда ещё нет. На Арангатуе лёд потвёрже, и как следствие, участилось патрулирование, - написал в соцсети инспектор.



Арангатуй – это пресное озеро в Баргузинском районе Бурятии. Оно находится в центре перешейка полуострова Святой Нос на побережье озера Байкал. В рейде следов нарушителей группа «Ангара» не обнаружила. Зато им встретились лисьи следы.



- Их тут много, лиса кого-то поймала и тащила за собой в зубах. Прошли по следу, изучили местность, здесь можно сделать засидку для фотоохоты, хотя по предыдущему опыту их можно снять и не таясь, особенно в этой местности — зимой лисы более доверчивы к человеку, - отмечает Сватов.



По данным water-rf.ru, озеро Арангатуй очень богато рыбой. Здесь обитают такие виды рыб, как елец, язь, сазан, щука, окунь, сиг, хариус и др. Осенью на нерест через него проходит байкальский омуль, в том числе его чивыркуйская популяция.

