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В Забайкальском нацпарке в Бурятии идёт нерест сига

В Забайкальском нацпарке в Бурятии идёт нерест сига
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Оперативная группа «Ангара» провела очередной рейд

На снегоходах инспекторская группа Забайкальского нацпарка провела очередной рейд. В Чивыркуйском заливе усилили патрулирование, так как идёт нерест сига, ценной рыбы семейства лососевых. По словам госинпектора ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Алексея Сватова, тёплая погода на руку этой рыбе для размножения и появления мальков. В декабре на побережье Байкала наблюдаются аномально тёплые температуры воздуха.

- В залив сейчас браконьеру попробуй сунься, хорошего льда ещё нет. На Арангатуе лёд потвёрже, и как следствие, участилось патрулирование, - написал в соцсети инспектор.

Арангатуй – это пресное озеро в Баргузинском районе Бурятии. Оно находится в центре перешейка полуострова Святой Нос на побережье озера Байкал. В рейде следов нарушителей группа «Ангара» не обнаружила. Зато им встретились лисьи следы.

- Их тут много, лиса кого-то поймала и тащила за собой в зубах. Прошли по следу, изучили местность, здесь можно сделать засидку для фотоохоты, хотя по предыдущему опыту их можно снять и не таясь, особенно в этой местности — зимой лисы более доверчивы к человеку, - отмечает Сватов.

По данным water-rf.ru, озеро Арангатуй очень богато рыбой. Здесь обитают такие виды рыб, как елец, язь, сазан, щука, окунь, сиг, хариус и др. Осенью на нерест через него проходит байкальский омуль, в том числе его чивыркуйская популяция.
национальный парк

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