Родители детей не стали обращаться в больницы
Как сообщал «Байкал-Daily», родители некоторых детей из Эрхирикской средней школе в Заиграевском районе Бурятии забили тревогу из-за школьной еды. Они написали в местных чатах, что у детей болели животы, открылись понос и рвота. Одна из родительниц рассказала, что её ребёнку стало плохо, предварительно, после рыбных котлет.
После произошедшего провели служебную проверку. Её результаты озвучили в районной группе «Заиграево-инфо. 24/7».
- По итогам проверки нарушений не выявлено. С директора Эрхирикской средней школы взята объяснительная. Педагогами школы проведён опрос родителей (законных представителей) несовершеннолетних 1-4 классов на предмет жалоб и обращений о пищевом отравлении. Родители жалобы на пищевое отравление и обращения в медучреждения отрицают. Обращений по поводу пищевого отравления в ГАУЗ «Заиграевская ЦРБ» и городскую поликлинику №4 не поступало, - цитируют в группе начальника управления образования Анну Шурыгину.
С 7 декабря начата внеплановая проверка Роспотребнадзора по вопросу организации и обслуживания горячим питанием в школе.
В Бурятии не подтвердилась информация об отравлении школьников
Общество, Фото:
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