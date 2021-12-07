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В Национальной библиотеке Бурятии приступили к установке оборудования

Общество, 
Проектом предусмотрена система «телелифт»

После реконструкции в обновлённом корпусе Национальной библиотеки Бурятии приступили к установке оборудования. На сегодняшний день завершается чистовая отделка в помещении: покраска, монтаж дверей. Проектом предусмотрена система «телелифт», автоматический пункт приема книг и многое другое. Готовность объекта – 90%, сообщает пресс-служба управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.

Прораб подрядной организации ООО «Бурятпроектреставрация» Дмитрий Пензин отметил, что проект в ходе реконструкции постоянно дорабатывался.

- При реконструкции использовано много новшеств. Так, фасад облицовываем композитными панелями нового поколения – они сделаны из стали толщиной 2 мм, абсолютно негорючие, как и потолки. Мебель изготавливалась на заказ, всё было продумано для удобства персонала и посетителей. Вентиляционную систему установили новую: это отдельно стоящий на улице мощный чиллер, не нарушающий эстетику фасада. В здании не было лифта, пожарной лестницы – их пришлось «вписывать» в уже существующую планировку. В общем, сложностей было много, но наконец мы подходим к завершению, - рассказал Пензин.


Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников оценил объём работ.

- Что касается качества, то более тщательный осмотр проводит Госстройжилнадзор – они дадут объективную оценку и заключение. Работы завершаются. По датам определились: 20 декабря закончим все общестроительные работы, до 25-го – монтаж оборудования, и объект у нас будет готов для получения акта ввода, - сообщил Луковников.

Начальник УКС Анатолий Урбанов пояснил, что реконструкция здания началась два года назад, на неё выделено 600,8 млн рублей. Из них 204,8 млн рублей – именно на оборудование.

- Три блока уже сданы, сейчас нужно совместить работу реконструированного блока с действующими зданиями: чтобы работали в одной системе и пожарная сигнализация, и система «телелифт», идет настройка, пусконаладка, - рассказал Анатолий Урбанов.

Здание Национальной библиотеки имеет пять корпусов, из которых четыре корпуса – новое строительство, а один – реконструкция существующего трёхэтажного блока. Реконструкция включает в себя частичную перепланировку, усиление конструкций, реконструкцию фасадов здания, а также строительство четвертого этажа с размещением читательских залов. На первом этаже разместится центр обслуживания граждан с ограниченными возможностями. Обновлённый корпус будет оснащен новейшим оборудованием. Будет функционировать «телелифт» – монорельсовая транспортная система доставки книг из книгохранилища к читателям.

Книжный фонд составит 1,5 млн томов, пользоваться им одновременно смогут 1030 читателей.

реконструкция Национальная библиотека

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