 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
По южной половине республики ожидается плюсовая температура

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 декабря по республике переменная облачность, местами снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, днём местами порывы до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -5,-11, по южной половине до -3,+3.

В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура днём -7,-9.
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