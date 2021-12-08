По южной половине республики ожидается плюсовая температура
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 декабря по республике переменная облачность, местами снег. Ветер восточный с переходом на западный 5-10, днём местами порывы до 15-17 м/с, позёмка. Температура днём -5,-11, по южной половине до -3,+3.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура днём -7,-9.
В Бурятии местами небольшой снег
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