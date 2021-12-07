Улан-удэнец стал лучшим добровольным пожарным Сибири и Дальнего Востока

Общество, Фото: страница Солбона Санжиева

Об этом объявили на республиканской комиссии по ЧС



Известный в Бурятии общественник Солбон Санжиев стал лучшим добровольным пожарным Сибири и Дальнего Востока. Сначала отбор прошёл на уровне республики, далее продолжился и в ДФО. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Бурятии Никита Гануленко.



Санжиева уже начали поздравлять с заслуженной наградой в соцсетях. Он известен тем, что является добровольным пожарным и тушит пожары не только в Бурятии, но и в других регионах Сибири.



Летом этого года он дал интервью chita.ru. В это время он находился на тушении пожаров в Забайкалье.



- В этом году из-за наводнения в Забайкалье на меня вышли ребята, сказали, что нужна помощь. Я позвонил всем – знакомым, местным добровольцам в МЧС, сопоставил все факты. Потому что в интернете часто пишут не совсем правдивую информацию. Например, по сбору гуманитарной помощи, - рассказал читинскому сайту Санжиев.



Сейчас он руководитель Бурятского регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей. С 2015 года активно занимается добровольчеством, а в июне этого года ездил спасать от наводнения затопленные дома забайкальцев в сёлах Шелопугино и Газимурский Завод.



В последнее время Санжиев ведёт курсы по оказанию первой помощи, пострадавшим в ДТП, ЧС и др. В организациях и учреждениях Бурятии его семинары пользуются большим интересом. Сотрудники на практике узнают, как помочь человеку в экстренных случаях до приезда скорой помощи.

