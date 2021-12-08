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В Иркутской области разыграют кубок по тяжёлой атлетике

В Иркутской области разыграют кубок по тяжёлой атлетике
Общество,  Фото:pixabay.com
По итогам турнира будет сформирована сборная региона

В Зиме в зале спортивной школы с 16 по 18 декабря пройдёт кубок Иркутской области по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин, посвящённый 50-летию открытия отделения тяжёлой атлетики в городе. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Саянска, Зимы, Усть-Илимска, Нижнеудинска и других муниципальных образований.

Кубок Иркутской области проводится в личном и командном зачётах. Победители и призёры будут определяться по сумме двоеборья (толчок и рывок) в весовых категориях для мужчин: до 55, 61, 67, 73, 81, 89, 96, 102, 109 и свыше 109 кг; для женщин: до 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87 и свыше 87 кг. К участию в соревнованиях допускаются мужчины, имеющие не ниже второго спортивного разряда, и женщины, у которых не ниже третьего спортивного разряда.

По итогам турнира будет сформирована сборная Иркутской области для участия в первенстве России по тяжёлой атлетике до 17 лет, которое пройдёт с 21 февраля по 3 марта в Старом Осколе, а также для участия в кубке России с 3 по 10 февраля в Орле. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Справка

Отделение тяжёлой атлетики в Зиме появилось в 1971 году. Первыми тренерами стали Заслуженный тренер России Павел Блинов и отличник физической культуры Владимир Кузин. Первые мастера спорта СССР из Зимы – Андрей Коряков и Владимир Кузин. В 1985 году в Зиме появился специализированный зал для тяжёлоатлетов. За историю существования отделения тяжёлой атлетике в Зиме подготовлено три заслуженных мастера спорта России, восемь мастеров спорта международного класса, более 50 мастеров спорта.

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