В Бурятии прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою

В нём приняли участие военнослужащие республики



На базе мотострелкового соединения Восточного военного округа в Кяхте состоялся чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военных. В турнире приняли участие более 60 спортсменов в 7 весовых категориях от 60 до 85 кг и выше из числа военнослужащих воинских частей и соединений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Бурятии.



Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, по правилам соревнований поединок длился не более 4 минут. Проигравший участник выбывал из дальнейшей борьбы. Стоит отметить, что наиболее упорные и интересные схватки прошли в весовых категориях до 65 и свыше 85 кг.



По итогам чемпионата лучшие спортсмены были награждены кубками и медалями. Сформированная сборная команда объединения после дополнительной подготовки выступит на чемпионате Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою, который состоится в феврале 2022 года в Чите.



