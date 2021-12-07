В нём приняли участие военнослужащие республики
На базе мотострелкового соединения Восточного военного округа в Кяхте состоялся чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военных. В турнире приняли участие более 60 спортсменов в 7 весовых категориях от 60 до 85 кг и выше из числа военнослужащих воинских частей и соединений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Бурятии.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, по правилам соревнований поединок длился не более 4 минут. Проигравший участник выбывал из дальнейшей борьбы. Стоит отметить, что наиболее упорные и интересные схватки прошли в весовых категориях до 65 и свыше 85 кг.
По итогам чемпионата лучшие спортсмены были награждены кубками и медалями. Сформированная сборная команда объединения после дополнительной подготовки выступит на чемпионате Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою, который состоится в феврале 2022 года в Чите.
В Бурятии прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою
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