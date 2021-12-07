Житель Бурятии спас лебедя от гибели

Житель Прибайкальского района Бурятии обнаружил лебедя-кликуна, сидящего на дороге в селе Турка. Мужчина спас птицу.
- Так как птица могла пострадать от собак, то подобрал её. Она не летала. Сперва подумал, что это гусь. Но потом понял, что дикая птица. Позвонил в Бурприроднадзор, сообщил, - рассказал сельчанин.
Сегодня государственный инспектор Бурприроднадзора передал на зимнее проживание лебедя-кликуна в страусиную ферму. Перед этим птицу осмотрел ветеринар.
- Мы определили лебедя-кликуна на временное содержание до весны. Птица не может летать пока. Выжить в суровую зиму шансов мало. Поэтому проживание на ферме будет лучшим решением в этой ситуации, - отметил государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.
На ферме есть все условия для того, чтобы птица пришла в себя.
Лебедь-кликун — крупная птица из отряда гусеобразных. Это гнездящаяся перелётная птица со снежно-белыми перьевым покровом. Размах крыльев составляет до 2,5 м, вес в среднем до 10 кг. Кликун своё название получил за громкие полётные крики. Интересно, что птица моногамна. Создаёт пару на всю жизнь, причём пары держатся вместе даже на зимовке.
В пресс-службе Бурприроднадзора напомнили, что прежде, чем забрать птицу, кормить и лечить, необходимо обратиться к специалистам. Чаще всего, птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна. Вмешательство человека необходимо только в случаях если птица имеет видимые глазу травмы, птенец ещё не имеет оперения, нарушена координация, закрыты глаза.