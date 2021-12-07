Житель Бурятии спас лебедя от гибели

На ферме есть все условия для того, чтобы птица пришла в себя.





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Лебедь-кликун — крупная птица из отряда гусеобразных. Это гнездящаяся перелётная птица со снежно-белыми перьевым покровом. Размах крыльев составляет до 2,5 м, вес в среднем до 10 кг. Кликун своё название получил за громкие полётные крики. Интересно, что птица моногамна. Создаёт пару на всю жизнь, причём пары держатся вместе даже на зимовке.





Житель Прибайкальского района Бурятии обнаружил лебедя-кликуна, сидящего на дороге в селе Турка. Мужчина спас птицу.- Так как птица могла пострадать от собак, то подобрал её. Она не летала. Сперва подумал, что это гусь. Но потом понял, что дикая птица. Позвонил в Бурприроднадзор, сообщил, - рассказал сельчанин.Сегодня государственный инспектор Бурприроднадзора передал на зимнее проживание лебедя-кликуна в страусиную ферму. Перед этим птицу осмотрел ветеринар.- Мы определили лебедя-кликуна на временное содержание до весны. Птица не может летать пока. Выжить в суровую зиму шансов мало. Поэтому проживание на ферме будет лучшим решением в этой ситуации, - отметил государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.В пресс-службе Бурприроднадзора напомнили, что прежде, чем забрать птицу, кормить и лечить, необходимо обратиться к специалистам. Чаще всего, птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна. Вмешательство человека необходимо только в случаях если птица имеет видимые глазу травмы, птенец ещё не имеет оперения, нарушена координация, закрыты глаза.