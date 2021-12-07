 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 декабря

06 декабря

Популярное

Житель Бурятии спас лебедя от гибели

Житель Бурятии спас лебедя от гибели
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Спасённая птица пока не может летать

Житель Прибайкальского района Бурятии обнаружил лебедя-кликуна, сидящего на дороге в селе Турка. Мужчина спас птицу.

- Так как птица могла пострадать от собак, то подобрал её. Она не летала. Сперва подумал, что это гусь. Но потом понял, что дикая птица. Позвонил в Бурприроднадзор, сообщил, - рассказал сельчанин.

Сегодня государственный инспектор Бурприроднадзора передал на зимнее проживание лебедя-кликуна в страусиную ферму. Перед этим птицу осмотрел ветеринар.

- Мы определили лебедя-кликуна на временное содержание до весны. Птица не может летать пока. Выжить в суровую зиму шансов мало. Поэтому проживание на ферме будет лучшим решением в этой ситуации, - отметил государственный инспектор Бурприроднадзора Иван Баженов.

На ферме есть все условия для того, чтобы птица пришла в себя.

видео - Бурприроднадзор

Лебедь-кликун — крупная птица из отряда гусеобразных. Это гнездящаяся перелётная птица со снежно-белыми перьевым покровом. Размах крыльев составляет до 2,5 м, вес в среднем до 10 кг. Кликун своё название получил за громкие полётные крики. Интересно, что птица моногамна. Создаёт пару на всю жизнь, причём пары держатся вместе даже на зимовке.

В пресс-службе Бурприроднадзора напомнили, что прежде, чем забрать птицу, кормить и лечить, необходимо обратиться к специалистам. Чаще всего, птенцам (слеткам), которые начинают изучать окружающий мир вне гнезда, помощь человека не нужна. Вмешательство человека необходимо только в случаях если птица имеет видимые глазу травмы, птенец ещё не имеет оперения, нарушена координация, закрыты глаза.


птицы лебеди

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области благодаря Instagram поймали нарушителя ПДД
В Иркутской области благодаря Instagram поймали нарушителя ПДД
Общество, 07.12.2021
18-летний парень выложил фото со своим ВАЗом на тротуаре в парке
Житель Бурятии спас лебедя от гибели
Житель Бурятии спас лебедя от гибели
Общество, 07.12.2021
Спасённая птица пока не может летать
Вебкам-модель из Бурятии рассказала об отвратительных аспектах работы
Вебкам-модель из Бурятии рассказала об отвратительных аспектах работы
Общество, 07.12.2021
Улан-удэнка Валентина живёт в городе на Неве и зарабатывает онлайн-приватами
В Бурятии должникам будут сохранять минимальный доход
В Бурятии должникам будут сохранять минимальный доход
Общество, 07.12.2021
О нововведении рассказал главный судебный пристав Бурятии
В Улан-Удэ требуют остановить стройку
В Улан-Удэ требуют остановить стройку
Общество, 07.12.2021
Общественники бьют тревогу из-за возведения многоквартирных домов в посёлке Новый Зелёный
В двух микрорайонах Улан-Удэ продолжается отлов собак
В двух микрорайонах Улан-Удэ продолжается отлов собак
Общество, 07.12.2021
В ходе рейдов увеличивается количество привитых и зарегистрированных собак
Российская телеведущая Ивлеева не знает, кто такой Сталин
Российская телеведущая Ивлеева не знает, кто такой Сталин
Общество, 07.12.2021
Настя Ивлеева не смогла ответить на вопросы для детей
Гражданка Японии обеспокоена свалками в Тункинском районе Бурятии
Гражданка Японии обеспокоена свалками в Тункинском районе Бурятии
Общество, 07.12.2021
Уроженка Бурятии, живущая в Японии, обратилась к первым лицам республики и Тунки
Для доноров Улан-Удэ хотят ввести льготы на посещение бассейна
Для доноров Улан-Удэ хотят ввести льготы на посещение бассейна
Общество, 07.12.2021
Скидки планируют предоставлять с 1 января 2022 года
В Бурятии поймали очередных пассажиров без масок
В Бурятии поймали очередных пассажиров без масок
Общество, 07.12.2021
За неделю наказали одного водителя
Агинская баранина на камнях завоевала национальную премию
Агинская баранина на камнях завоевала национальную премию
Общество, 07.12.2021
Проект из Забайкальского края победил в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма»
Улан-удэнский юрист помог родителям спортсменов
Улан-удэнский юрист помог родителям спортсменов
Общество, 07.12.2021
Юрист добился того, чтобы родители могли сопровождать своих детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^