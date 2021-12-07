На ней покажут работы известного художника Данзана Дондокова и его учеников
С 17 декабря в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Живая традиция бурятского буддийского искусства». Экспозиция в музее истории Бурятии имени М.Н.Хангалова посвящена 70-летию со дня рождения мастера-тангкописца Нимацырен Дондоковой. В экспозиции будут представлены живописные работы Нимацырен Дондоковой и её отца тангкописца Данзана Дондокова. Выставка будет работать с 17 декабря 2021 года по 16 января 2022 года.
- Семья Дондоковых сегодня является продолжателем уникальной «живой» традиции бурятского буддийского искусства. Судьба известного бурятского ламы-иконописца Данзана Дондокова (1895-1983) типична для лам старшего поколения, прошедших через многие испытания, гонения и репрессии. Он был последним из плеяды бурятских художников, получивших традиционное образование в крупнейших буддийских монастырях Забайкалья и Монголии. У иконописца было много учителей в области искусства. Среди них был тибетец, который преподал ему стиль «лавранской» школы живописи, характерными особенностями которой являются яркий колорит, тонкий рисунок, тщательная выписка всех деталей и обилие позолоты. Также учителями его были известные бурятские ламы-художники Санжи-Цыбик Цыбиков и Осор Будаев, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Учениками Данзана Дондокова стали его дочь Нимацырен (1951 г.р.), искусствовед, живописец, а также лама-художник Цыван Дашицыренов (1952-2014), которым он дал посвящения в живописную традицию. Цыван-лама окончил Иркутское училище искусств, затем Буддийский институт в Улан-Баторе, служил штатным ламой при Иволгинском дацане. Он дал посвящения в буддийское искусство немногим своим ученикам, в том числе Янжиме, внучке своего учителя.
Напомним, что осенью этого года в государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге прошла выставка, посвящённая памяти Данзана Дондокова.
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В Улан-Удэ откроется выставка бурятских тангкописцев
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