В России появились первые случаи заражения штаммом «омикрон»

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре



Омикрон-штамм коронавируса выявили у двоих вернувшихся из ЮАР россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.



«У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведённого ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон», - говорится в сообщении.



Всего положительный ПЦР-тест выявлен у 10 прибывших из ЮАР граждан. Специалисты устанавливают штаммы.



26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность», поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.







