В Иркутской области начинаются «Декабристские вечера»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Историко-культурный фестиваль пройдёт с 8 по 20 декабря



В Иркутской области стартует XXXVII областной историко-культурный фестиваль «Декабристские вечера», посвящённый 195-летию начала ссылки декабристов. Он пройдёт с 8 по 20 декабря.



В рамках фестиваля состоятся научные, музейные, издательские, театральные, литературные и музыкальные мероприятия. Они пройдут в Иркутском музее декабристов с соблюдением ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.



Так, в онлайн-формате на сайте музея будет работать молодёжная секция ежегодной научно-практической конференции «Декабристские чтения памяти С.Ф. Коваля», IV театральный фестиваль самодеятельных коллективов «В потомках ваше племя оживёт…», состоится открытие выставки «Дары музею». Саму экспозицию можно будет посетить лично. Она откроется 8 декабря. Посетителям представят новые экспонаты. Среди них – женские платья ручной работы конца XIX – начала XX в., предназначенные для выхода в свет. Они выполнены из атласа, саржи и шифона, декорированы бисером и стеклярусом.



В доме-музее Волконских запланированы очные мероприятия. 9 декабря откроется выставка-презентация «Портрет Ксении Петербургской». Посетителям расскажут загадочную историю портрета и версию того, как он попал в Иркутск. 16 декабря начнёт работу выставка «Большое дело легко не дается», посвящённая 130-летию со дня рождения Михаила Волконского, правнука декабриста. На выставке будут представлены подлинники его писем, статьи, публикации и книги.



С 10 декабря на сайте музея можно будет посмотреть виртуальную выставку «Н.Н. Раевский». С 20 декабря - литературно-музыкальную композицию «Он был в Смоленске – щит, в Париже – меч России». Оба мероприятия посвящены 250-летию со дня рождения генерала Николая Раевского, русского полководца, героя Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



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