Спортсмены Иркутской области завоевали 32 медали турнира
В административном центре Усть-Ордынского Бурятского округа состоялись открытые областные соревнования по стрельбе из лука на призы чемпиона мира среди юношей, мастера спорта России международного класса Алексея Николаева.
Соревнования проходили без зрителей из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. В качестве почётных гостей прибыли родители Алексея Николаева: Станислав Федорович и Ирина Баторовна, гости из Москвы и Бурятии: вице-президент общероссийской общественной организации «Российская федерация стрельбы из лука» Виктор Сапунов; советник министра спорта РФ Степан Калмыков;, воспитанница Усть-Ордынской школы стрельбы из лука, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Светлана Гомбоева; представители законодательного собрания Иркутской области, районов УОБО, Свирска и Ольхонского района.
В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 20 команд, представляющих Казахстан, Туву, Бурятию, города Иркутск и Свирск, Ольхонский район и шесть районов УОБО.
Кроме этого, мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев вручил благодарность администрации района Алексею Николаеву. Светлане Гомбоевой подарил национальный костюм с шапкой и кожаный колчан со стрелами. А первый тренер двух известных лучников Алексея Николаева и Светланы Гомбоевой Ольга Галушко была удостоена звания «Почётный гражданин Эхирит-Булагатского района».
По итогам соревнований спортсмены Иркутской области завоевали четырнадцать золотых медалей, девять серебряных и девять бронзовых медалей.
По традиции состоялось абсолютное первенство среди участников и тренеров. Среди спортсменов абсолютную победу одержала Нурай Боргекова из Казахстана. Среди тренеров победил Игорь Хаптареев из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Усть-Орде прошли соревнования по стрельбе из лука
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