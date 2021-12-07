Дома достраивает другой подрядчик
Один из домов жилого комплекса «Тамир», расположенного в 140 А квартале Улан-Удэ, подключили к сетям водоснабжения. Ранее этот дом был включен в число проблемных, дольщики которого не получили вовремя ключи от квартир.
Сейчас полным ходом идёт завершение строительства одного из домов объекта ПСК «Тамир». Здание уже подключили к сетям водоснабжения. На следующей неделе начнется подключение к тепло- и электроснабжению. Завершить строительство дома планируют до конца этого года, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
- Завершение строительства одного из домов ПСК «Тамир» началось этой осенью. На сегодняшний день степень готовности объекта составляет порядка 90%. Планируется, что в этому году здание будет достроено. Таким образом права 30 дольщиков, заключивших договоры долевого участия на приобретение квартир в этом доме, будут восстановлены в ближайшее время, - прокомментировал генеральный директор Фонда дольщиков Бурятии Анатолий Бирюков.
В октябре 2021 года региональный Фонд заключил договор с подрядной организацией ООО «Бархан» на достройку объекта ПСК «Тамир» в составе трёх домов. Другие два дома начнут достраивать в следующем году.
В Улан-Удэ дом ЖК «Тамир» подключили к сетям водоснабжения
Общество, Фото:
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